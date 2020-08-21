Защитник "Шахтера": "Задачи на сезон – завоевание всех трофеев"

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о старте нового чемпионата и задачах команды на сезон. У "горняков" они традиционные – завоевать как можно больше трофеев. Ранее мы писали, что "Шахтер" продлил контракты с Кривцовым и еще одним лидером.

"Была длительная пауза в связи с карантином. Думаю, все команды сейчас в одинаковых условиях находятся. У нас каждый футболист – это большой профессионал, поэтому будет отдаваться на поле и в тренировках на сто процентов. У нас новый этап, можно сказать. Задачи самые высокие, как и всегда – это завоевание всех трофеев, в которых мы участвуем. Так что будем подходить уже в полной готовности к матчу с "Колосом", – об этом Кривцов сказал в комментарии Shakhtar News. Передачу можно смотреть на сервисе Shakhtar Club и канале Shakhtar TV, который доступен на OLL.TV.

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Ранее мы писали, что "Шахтер" вернул из аренды чемпиона мира, но "потерялся" Малышев: заявка на сезон. В последнее время Максим не выступал из-за травмы.

Смотрите, как "Шахтер" играл в полуфинале Лиги Европы:

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