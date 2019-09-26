Защитник "Ворсклы": "Постараемся воспользоваться слабыми сторонами "Шахтера"

Владимир Баенко признался, что его команда не имеет права на ошибку

Владимир Баенко / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Защитник полтавской "Ворсклы" Владимир Баенко накануне матча 9-го тура чемпионата Украины с донецким "Шахтером" поделился ожиданиями от предстоящего поединка и рассказал, за счет чего его команда сможет отобрать очки у "горняков". Напомним, поединок "Шахтер" – "Ворскла" состоится в пятницу, 27-го сентября.

- Как команда готовится к поединку против лидера чемпионата?

- Мы подходим к игре с "Шахтером" очень сконцентрированными, потому что права на ошибку у нас нет. Отрабатываем на тренировках и моделируем то, как мы будем играть. Постараемся исправить ситуацию в турнирной таблице.

- "Шахтер" – команда практически без слабых мест, на твой взгляд, на что стоит обратить внимание?

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- Мы не можем раскрывать все карты перед игрой. Мы просматривали игры "Шахтера" и еще будем смотреть. У любой команды есть сильные и слабые стороны. Постараемся воспользоваться их слабыми сторонами и закрыть их сильные стороны.

Ранее Владимир Чеснаков рассказал о настроении в "Ворскле" перед харьковской игрой с чемпионом Украины. С "Шахтером" не будет такого провала, как с "Динамо": капитан "Ворсклы" обещает вернуть должок фанатам.

Как мы писали ранее, между "Динамо" и "Шахтером" сохраняется пропасть в турнирной таблице УПЛ. Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне отстают от "горняков" на 10 очков.

Смотрите, как "Шахтер" громил "Ворсклу" в прошлом сезоне

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