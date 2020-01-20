Защитника "Динамо" через соцсеть продают в Китай за три миллиона евро

Недавно венгр Тамаш Кадар пожаловался, что у киевского клуба "закончились деньги"

Тамаш Кадар / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Боснийский агент Филипп Остоич утверждает, что защитник "Динамо" Тамаш Кадар выдал ему авторизацию на свое трудоустройство в китайской Суперлиге. Напомним, ранее Кадар пожаловался, что у "Динамо" закончились деньги.Дескать, именно из-за этого вице-чемпионы Украины проводят сейчас сборы в Турции, а не Испании.

Тамаш Кадар / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Объявление о трудоустройстве венгра Тамаша Кадара в Поднебесной агент Филипп Остоич разместил в социальной сети LinkedIn: босниец ищет контакты в Китае и предлагает вознаграждение. При этом агент утверждает, что заинтересованному клубу придется заплатить за трансфер динамовского футболиста 3 млн евро.

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Напомним, что два года назад Кадаром интересовался российский клуб "Зенит", якобы предлагавший за венгра 8 млн евро. Но тогда переход не состоялся.

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А в начале 2020 года появилась информация, что Кадар может перейти в один из самых богатых клубов Венгрии. Речь о "Фехерваре", за который выступает украинец Иван Петряк. Однако позже Тамаш слухи о возвращении на родину опроверг.

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Как мы писали ранее, в руководстве "Динамо" оставили Красникова: теперь у него новая миссия. Вице-президент киевского клуба занимается продажей Родригеса, Соля и другого "балласта" "бело-синих".

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