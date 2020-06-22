Защитника "Шахтера" прооперировали в Риме: смотрите, в каком состоянии чемпион Украины

Бразильский футболист находится в одной из клиник столицы Италии

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Исмаили перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки коленного сустава. Ранее "горняки" трогательно поддержали Исмаили, выбывшего из строя до конца года. На игру против "Колоса" на НСК "Олимпийский" дончане вышли в футболках с изображениями одноклубника и словами "Мы с тобой! Возвращайся скорее!"

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Как сообщает официальный Twitter "Шахтера", операция защитника в Италии прошла успешно. Футболист находится в одной из клиник Рима.

Как мы писали ранее, "Шахтер" потерял ведущего бразильца до конца года. У 30-летнего Исмаили диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава, которое он получил на тренировке перед матчем с "Колосом" в УПЛ. На восстановление защитнику, который в этом году снова стал чемпионом Украины с "Шахтером", понадобится до шести месяцев.

Напомним, у Исмаили была травма и в начале года. Тогда бразильский легионер, которого портал Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро, повредил локоть. Впрочем, игрок достаточно быстро сумел вернуться в строй. В текущем сезоне Исмаили провел за "горняков" 30 матчей, забив в них два гола и отдав пять передач.

Смотрите, как Исмаили забивал за "Шахтер" в чемпионате Украины

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