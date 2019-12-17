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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Здесь еще не играли: финал Кубка Украины по футболу в 2020 году проведут в новом городе

17 декабря, 10:35

Решающий поединок национального кубкового турнира 13 мая 2020 года сыграют в Тернополе

В Тернополе сыграют финал Кубка Украины-2020

В Тернополе сыграют финал Кубка Украины-2020

Финальный матч Кубка Украины сезона 2019/20 впервые проведут в Тернополе. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола. Ранее мы писали, что для финала Кубка Украины нашли еще один новый город.

Таким образом, УАФ поддержала свое же предварительное решение. Датой поединка определили 13 мая 2020 года, местом – городской стадион. Вмещает он 15 тысяч болельщиков. Также на всякий случай УАФ назначила и резервный стадион – "Арену Львов".

Узнайте все результаты 18-го тура чемпионата Украины.

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В прошлом году в Тернополе успешно провели отборочный матч женского чемпионата мира, в котором сборная Украины обыграла команду Венгрии со счетом 2:0.

Действующим обладателем трофея является "Шахтер", но он уже выбыл из борьбы в 1/8 финала, уступив "Динамо" в гостях в дополнительное время – 1:2. Правда, вскоре, "горняки" взяли домашний реванш в чемпионате страны. Смотрите обзор игры в Харькове.

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В среду, 18 декабря, в столичном Доме футбола пройдет жеребьевка четвертьфинальных пар. Напомним, в восьмерку лучших пробились "Динамо", "Десна", "Александрия", "Мариуполь", "Ворскла", "Ингулец", "Минай" и "Альянс".

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