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Жеребьевка Лиги Европы: в Швейцарии расстроены, что к ним приедет "Динамо", а не Фонсека

31 августа, 14:47

Президент клуба "Лугано" хотел заполучить из первой "корзины" более именитого соперника, чем украинский клуб

Анджелло Рендзетти

Анджелло Рендзетти / Фото: tio.ch

Президент швейцарского "Лугано" Анджелло Рендзетти остался не доволен тем, что, по результатам жеребьевки Лиги Европы, его команда попала в одну группу с киевским "Динамо". Оказывается, швейцарцы хотели получить из первой "корзины", где также были "МЮ" и возглавляемая Паулу Фонсекой "Рома", более серьезного соперника, чем вице-чемпионы Украины.

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"Наша главная задача - выйти из этой группы в плей-офф Лиги Европы, чтобы в 1/16 финала помериться силами с одним из топ-клубов, – заявил босс "Лугано" Анджелло Рендзетти. – Если бы из первой корзины нам досталась более именитая команда, чем киевское "Динамо", то это была бы просто идеальная группа. Впрочем, важнее всего то, что в борьбе с такими соперниками нам по силам выйти в плей-офф. А так, мы всегда готовы и хотим играть с командами уровня "Манчестер Юнайтед" или "Ромы". Это и станет для нас главной мотивацией завоевать путевку в плей-офф Лиги Европы".

Смотрите, как "Лугано" обыгрывал "Стяуа" в Лиге Европы-2018

Как мы писали ранее, "Динамо" может еще до конца года вылететь из еврокубков": такой пессимистический прогноз прозвучал из уст экс-тренера киевлян. Йожеф Сабо допускает, что с такой игрой, как сейчас, команда не выйдет из своей группы Лиги Европы.

В то же время, как мы сообщали, директор "Александрии" после жеребьевки Лиги Европы не падает духом. "То, что парни будут отдаваться на все 1000 процентов, я уверен. Думаю, что немного пошумим", – заявил Дмитрий Китаев.

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Лига Европы Динамо Киев Лугано

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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