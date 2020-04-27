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"Жизнь продолжается": сын Маркевича рассказал об уходе из "Черноморца"

27 апреля, 20:30

Максим Перепелица

Остап Маркевич отметил, что у него нет претензий к клубу

Бывший тренер Черноморца Остап Маркевич рассказал о причинах ухода из одесского клуба. Ранее мы писали, что "Черноморец" расторгнет контракт с сыном Маркевича.

"Да, это правда, что я покинул "Черноморец". Если вы надеетесь услышать чего-то там такого, то огня не будет. Цивилизованно расстались. Претензий к клубу нет. У меня останутся очень хорошие воспоминания об этом периоде, пусть он и получился коротким. Но такова футбольная жизнь. Я полюбил Одессу. Всем сердцем. Полюбил болельщиков, команду, стадион, на котором играли. Жизнь продолжается. Планы? Двигаться только вперед", – отметил Остап Маркевич.

"Черноморец" после 19-и туров занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Напомним, что второй по силе дивизион Украины так и не возобновился после зимней паузы из-за пандемии коронавируса.

Читайте также о том, что игрок "Зари" – против сокращения доходов на карантине: "У футболистов не такие большие зарплаты". Ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий говорил, что клубы лиги успешно ведут переговоры с игроками о сокращении зарплат.

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Смотрите, как "Черноморец" играл в Премьер-лиге:

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чемпионат Украины Черноморец Одесса первая лига Остап Маркевич

Источник: FootBoom

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