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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Жуниор Мораес быстрее всех забил 90 голов в чемпионате Украины

23 ноября, 11:54

Нападающий сборной Украины побил достижение Евгения Селезнева

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес оформил хет-трик в матче 15-го тура чемпионата Украины против "Львова" (4:1) и довел количество своих мячей в Премьер-лиге до 90 мячей. При этом, натурализованный бразилец сделал это быстрее всех в Украине. Ему понадобилось всего 158 матчей, что на 25 поединков меньше, чем было у предыдущего рекордсмена Евгения Селезнева.

Отметим, что в чемпионате Украины Мораес защищал цвета трех разных клубов – донецкого "Металлурга", киевского "Динамо" и сейчас выступает в "Шахтере". За "металлургов" Жуниор наколотил 35 мячей, 22 гола он забил в составе "бело-синих" и уже 33 результативных ударов нанес в "оранжево-черных" футболках.

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Ранее мы писали, что мир ополчился на футбольные власти Украины из-за дисквалификации Тайсона. Международная федерация футболистов заявила, что санкции к "горняку" – на руку пропагандистам расизма.

Ранее в контрольно-дисциплинарном комитете УАФ, выполняющем функции органа футбольного правосудия в Украине, объяснили свое решение наказать "Динамо" за расистский скандал в матче с "Шахтером", состоявшемся 10 ноября.

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Жуниор Мораес

Источник: Сегодня|Спорт

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