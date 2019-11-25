Жуткую травму игрока "Ворсклы" вырезали из обзор матча : смотреть видео

/ Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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Жуткий эпизод произошел во время матча 15-го тура чемпионата Украины между "Днепр-1" и полтавской "Ворсклой" (1:0). В концовке встречи во время борьбы с соперником защитник полтавчан Владимир Баенко неудачно приземлился на газон и получил ужасную травму руки.

Интересно, что за этот момент в ворота "Ворсклы" был назначен пенальти, поэтому другие игроки не сразу обратили внимание на Баенко, который корчился от боли. Даже после прибытия медиков 29-летний футболист не мог сдержать эмоций.

Отметим, что на официальном сайте "Ворсклы" нет никаких подробностей повреждения футболиста, также этот эпизод не был включен в обзор матча "Днепр-1" – "Ворскла".

Поединок против "Днепр-1" стал дебютным для нового наставника "Ворсклы" Юрия Максимова. Он заменил на посту ушедшего в отставку Виталия Косовского. После 15 туров полтавчане идут на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе всего восемь баллов. В последний раз полтавский клуб побеждал еще в августе, когда на выезде разгромил "Колос" (3:0).

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