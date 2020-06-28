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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Золотой" дождь для "Шахтера": "горнякам" на "Олимпийском" вручили кубок чемпионов Украины

28 июня, 00:55

Олег Люлька Олег Люлька

После игры с "Зарей" дончанам устроили чемпионский коридор с медалями под "We Are The Champions"

На НСК "Олимпийский" в Киеве по окончании матча "Шахтер" – "Заря" 0:0 состоялась церемония награждения "горняков" золотыми медалями и кубком чемпионов Украины. Напомним, свое тринадцатое в истории чемпионство дончане забронировали еще на прошлых выходных, обыграв на этом же стадионе "Александрию".

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После финального свистка в субботнем матче с "Зарей" на поле НСК "Олимпийский" простелили оранжевую дорожку, сделав эффектный коридор почета для "Шахтера". По нему игроки, тренеры и топ-менеджеры донецкого клуба подходили за золотыми медалями, которые вручали глава УАФ Андрей Павелко и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

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Затем горняцкая команда собралась на сцене, где ей и вручили кубок чемпионов Украины. Португалец Луиш Каштру, для которого этот чемпионский титул стал первым в тренерской карьере, и его подопечные отмечали трофей под легендарную песню Queen – "We Are The Champions", осыпаемые "дождем" из золотистого конфетти.

Церемония награждения "Шахтера"

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Как мы писали ранее, чемпионство "Шахтера" ознаменовалось рекордом. Так быстро – за пять туров до финиша – оформить титул в Украине до этого не удавалось никому.

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Также мы рассказывали, что "Шахтер" обогнал киевское "Динамо" по количеству трофеев в Украине. У "оранжево-черных" теперь 35 призов, включая Кубки и Суперкубки Украины, а также Кубок УЕФА. У "Динамо" же осталось 34 титула.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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церемония медали награждение чемпионат Украины Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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