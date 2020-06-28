"Золотой" дождь для "Шахтера": "горнякам" на "Олимпийском" вручили кубок чемпионов Украины

После игры с "Зарей" дончанам устроили чемпионский коридор с медалями под "We Are The Champions"

На НСК "Олимпийский" в Киеве по окончании матча "Шахтер" – "Заря" 0:0 состоялась церемония награждения "горняков" золотыми медалями и кубком чемпионов Украины. Напомним, свое тринадцатое в истории чемпионство дончане забронировали еще на прошлых выходных, обыграв на этом же стадионе "Александрию".

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После финального свистка в субботнем матче с "Зарей" на поле НСК "Олимпийский" простелили оранжевую дорожку, сделав эффектный коридор почета для "Шахтера". По нему игроки, тренеры и топ-менеджеры донецкого клуба подходили за золотыми медалями, которые вручали глава УАФ Андрей Павелко и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

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Затем горняцкая команда собралась на сцене, где ей и вручили кубок чемпионов Украины. Португалец Луиш Каштру, для которого этот чемпионский титул стал первым в тренерской карьере, и его подопечные отмечали трофей под легендарную песню Queen – "We Are The Champions", осыпаемые "дождем" из золотистого конфетти.

Церемония награждения "Шахтера"

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Как мы писали ранее, чемпионство "Шахтера" ознаменовалось рекордом. Так быстро – за пять туров до финиша – оформить титул в Украине до этого не удавалось никому.

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Также мы рассказывали, что "Шахтер" обогнал киевское "Динамо" по количеству трофеев в Украине. У "оранжево-черных" теперь 35 призов, включая Кубки и Суперкубки Украины, а также Кубок УЕФА. У "Динамо" же осталось 34 титула.

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