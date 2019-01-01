Звезда "Динамо" наказан двумя матчами дисквалификации за удаление в чемпионате Украины

Словенский полузащитник заработал красную карточку в матче против "Олимпика" в пятом туре Премьер-лиги

Беньямин Вербич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) наказал полузащитника киевского "Динамо" Беньямина Вербича двухматчевой дисквалификаций за прямую красную карточку в матче 5-го тура чемпионата Украины против донецкого "Олимпика" (1:1).

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На 85-й минуте словенский футболист отмахнулся от соперника после того, как тот грубо против него сфолил. Главный арбитр встречи Виталий Романов сразу же выписал динамовцу красную карточку, а его обидчик Драман Салу отделался только предупреждением.

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Таким образом, Вербич пропустит поединки против луганской "Зари" (1 сентября) и черниговской "Десны" (14 сентября) и вернется в строй к поединку против полтавской "Ворсклы" (21 сентября).

В текущем сезоне Вербич провел шесть матчей во всех турнирах и записал на свой счет шесть результативных передач.

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