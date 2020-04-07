Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Хорошо известные украинские футболисты сегодня организовали и провели челлендж, где на собственном примере показали соотечественникам, как придерживаться гигиены, особенно во время пандемии коронавируса. К слову, у бывшего игрока "Динамо" Алиева – симптомы коронавируса.

Каждый из участников ролика показал, как он моет руки или обрабатывает их антисептиком. К игрокам присоединились и их жены и девушки, а динамовец Виталий Буяльский даже приобщил к занятию и дочь. В клипе отметились еще несколько нынешних и бывших киевлян: Максим Коваль, Сергей Рыбалка и Артем Кравец с женами, Николай Шапаренко и Беньямин Вербич. Записали видео и Евгений Коноплянка с женой, Александр Зинченко из "Манчестер Сити" и Влада Седан, наши футболисты в Беларуси – Александр Нойок и Артем Милевский. А в концовке засветились Ирина и Николай Морозюк, которые, похоже, и стали инициаторами флешмоба.

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