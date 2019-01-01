"Александрия" подписала капитана сборной Латвии

Каспарс Дубра / Фото: ПФК "Александрия"

Защитник Каспарс Дубра продолжит карьеру в "Александрии", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с капитаном сборной Латвии рассчитано до конца сезона. 28-летний оборонец выбрал 90-й номер.

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Последним клубом Каспарса Дубры был казахстанский "Иртыш". В нынешнем сезоне в чемпионате Казахстана защитник провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее латвиец выступал в домашнем чемпионате за "Сконто", "Олимп", "Вентспилс" и РФШ, за белорусский БАТЭ и польскую "Полонию Бытом". В составе сборной Латвии Каспарс Дубра провел 33 поединка, забив два гола. После трех матчей в новом сезоне чемпионата Украины "Александрия" занимает восьмое место, имея в своем активе три очка.

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