Бланко Лещук продолжит карьеру в Турции

Аргентинский футболист украинского происхождения Густаво Бланко Лещук подписал контракт с турецким клубом "Антальяспор" на 4 года. По оценкам Transfermarkt, трансфер нападающего оценивается в 1,8 миллиона евро.

В составе донецкого "Шахтера" 27-летний футболист принял участие в 33 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Также Бланко Лещук успел поиграть в УПЛ за "Карпаты". В футболке львовского клуба Густаво сыграл 28 матчей и отметился 9 голами.

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Сезон-2018/19 форвард провел на правах аренды в "Малаге".

Напомним, завтра в чемпионате Украины "Шахтер" принимает "Мариуполь". Поединок состоится в знаковую для "горняков" дату – 25 августа, когда будет отмечаться 150-летие Донецка и День шахтера. Букмекеры практически не сомневаются в продолжении победной серии команды Луиша Каштру, однако в "Мариуполе" грозят испортить "Шахтеру" праздник.

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Интересно, что в честь праздника "горняки" сыграют против азовцев в особенной форме – с символом города и надписью "150 років".

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