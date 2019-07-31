Автогол и пенальти: как "Динамо" обыграло "Карпаты" в УПЛ

Киевское "Динамо" стартовало в новом сезоне украинской Премьер-лиги с гостевой победы. Во Львове динамовцы переиграли местные "Карпаты" со счетом – 2:0. Оба гола были забиты в самой концовке первого тайма. Сначала Ковтун случайно подправил мяч в свои ворота, а потом Беседин реализовал пенальти.
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
"Карпаты" – "Динамо" – 0:2
Голы: Ковтун (42, авт.), Беседин (45+2, пен.)
"Карпаты": Пидкивка, Вербный, Вакуленко, Ковтун, Мартинс, Якимец, Клец, Карпенко (Лейоус, 47), ди Франко (Ременюк, 83), Гуцуляк, Войковиц (Козак, 74).
"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кадар, Кендзера (Цыганков, 69), Караваев, Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 80), Вербич (Де Пена, 46), Гармаш, Беседин.
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Обзор матча "Карпаты" – "Динамо":
Напомним, что в прошлое воскресенье, подопечные Александра Хацкевича пополнили клубный музей на один трофей. "Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019, добыв волевую победу над "Шахтером":
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