Вице-чемпионы Украины начали новые сезон с победы во Львове

Матч во Львове выиграли киевляне / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Автогол и пенальти: как "Динамо" обыграло "Карпаты" в УПЛ https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/1e6/880/5d41e6880a79c.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/1e6/880/5d41e6880a79c.jpg 2019-07-31T22:05:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Вице-чемпионы Украины начали новые сезон с победы во Львове

Киевское "Динамо" стартовало в новом сезоне украинской Премьер-лиги с гостевой победы. Во Львове динамовцы переиграли местные "Карпаты" со счетом – 2:0. Оба гола были забиты в самой концовке первого тайма. Сначала Ковтун случайно подправил мяч в свои ворота, а потом Беседин реализовал пенальти.

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"Карпаты" – "Динамо" – 0:2

Голы: Ковтун (42, авт.), Беседин (45+2, пен.)

"Карпаты": Пидкивка, Вербный, Вакуленко, Ковтун, Мартинс, Якимец, Клец, Карпенко (Лейоус, 47), ди Франко (Ременюк, 83), Гуцуляк, Войковиц (Козак, 74).

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"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кадар, Кендзера (Цыганков, 69), Караваев, Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 80), Вербич (Де Пена, 46), Гармаш, Беседин.

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Обзор матча "Карпаты" – "Динамо":

Напомним, что в прошлое воскресенье, подопечные Александра Хацкевича пополнили клубный музей на один трофей. "Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019, добыв волевую победу над "Шахтером":

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