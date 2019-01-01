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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Букмекеры дали прогноз на первый матч Михайличенко на посту главного тренера "Динамо"

24 августа, 10:31

Вероятность победы киевлян над "Олимпиком" в поединке пятого тура чемпионата Украины оценивают в 81 процент

Михайличенко и его ассистент Евтушенко

Михайличенко и его ассистент Евтушенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Букмекеры дали прогноз на матч пятого тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" – "Олимпик", который станет первым для киевской команды после увольнения Александра Хацкевича и назначения новым главным тренером Алексея Михайличенко. Встреча состоится в субботу, 24 августа, на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:30.

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На матч "Динамо" – Олимпик" установлены следующие коэффициенты: 1.12 – на победу "Динамо", 7.25 – на ничью и 15.00 – на выигрыш "Олимпика". Таким образом аналитики букмекерских контор дают 81 процент на то, что Михайличенко начнет свою вторую каденцию на посту главного тренера динамовцев с победы. Вероятность ничьей, соответственно, оценивается в 13 процентов, а поражения киевлян – в 6 процентов.

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Смотрите обзор весеннего матча "Олимпик" – "Динамо" (1:2)

По мнению букмекеров, наиболее вероятный счет матча "Динамо" – "Олимпик" – 2:0 в пользу киевлян. На такой результат установлен коэффициент 6.50.

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Как мы писали ранее, в "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: стали известны первые решения Михайличенко на посту главного тренера. Напомним, перед ним поставили задачу - выиграть чемпионат Украины и напрямую попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Отметим, что пока Михайличенко готовил "Динамо" к матчу с "Олимпиком", его команда уже опустилась на пятое место в таблице украинской Премьер-лиги. "Десна" и "Колос" набрали по семь очков и выдавили из топ-тройки УПЛ "Динамо", имеющее в своем активе лишь шесть турнирных пунктов.

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Источник: Сегодня|Спорт

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