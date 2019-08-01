Украинским футболистам прочат звездное будущее в Европе, но им еще нужно доказать свою профпригодность на родине

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Чемпионам мира в Украине не доверяют: кто из "золотой молодежи" сыграл на старте Премьер-лиги https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0 2019-08-01T08:05:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Украинским футболистам прочат звездное будущее в Европе, но им еще нужно доказать свою профпригодность на родине

15 июня сборная Украины впервые в истории стала победителем чемпионата мира среди 20-летних. Триумф не стал незамеченным по всему миру – прошло уже больше месяца, а лидеры той команды продолжают собирать индивидуальные награды и комплименты от зарубежной прессы.

Вот на днях два украинца вошли в список ТОП-50 молодых талантов по версии УЕФА. Однако на родине юным футболистам продолжают не доверять. Такой вывод можно сделать из статистики участия игроков молодежки в стартовом туре Премьер-лиги.

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В заявки команд высшего дивизиона Украины попали 18 из 12 игрока "золотой" команды ЧМ-2019 U-20, еще трое – Андрей Лунин, Даниил Бескоровайный и Алексей Хахлев – выступают за рубежом.

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Но в стартовом туре чемпионата Украины приняли участие только четыре игрока из чемпионского состава молодежной сборной: три вышли в стартовом составе и только один доиграл поединок до финального свистка – Владислав Супряга из "Днепр-1". Максим Чех ("Мариуполь") отыграл 80 минут, Сергей Булеца провел на поле 73 минуты, а Александр Сафронов вышел на последние 3 минуты (оба – "Днепр-1").

Наибольшей пользы своим командам принесли Булеца и Супряга – оба арендованных у киевского "Динамо" игрока отличились забитыми голами в ворота "Олимпика". Напомним, ранее в "Динамо" рассказали, почему не нашли места в составе герою чемпионата мира. "Супряга - не Роналду" – заявил ассистент главного тренера киевлян Максим Шацких.

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Еще три игрока попали в заявки на матчи своих команд, но просидели все время на лавке, динамовец Георгий Цитаишвили отыграл 16 минут в матче за суперкубок Украины, но на матч с "Карпатами" в чемпионате уже не попал в заявку. Также с лавки запасных за матчем Суперкубкка наблюдали Денис Попов ("Динамо") и Даниил Сикан ("Шахтер").

Гол Сикана в составе "Шахтера":

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