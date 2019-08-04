Первая домашняя победа "горняков" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чемпионский разгром: обзор матча "Шахтер" – "Карпаты" https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/72d/143/5d472d143d048.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/72d/143/5d472d143d048.jpg 2019-08-04T22:09:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Три бразильца принесли победу донецкому клубу в Премьер-лиге

Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" во втором туре Премьер-лиги в Харькове разгромил львовские "Карпаты". Долгое время гости отбивались, но, как и в первом туре против "Динамо", пропустили дважды перед уходом на перерыв. Сначала Марлос в два касания открыл счет, а за ним Мораес с близкого расстояния отправил мяч в сетку. А во втором тайме Исмаили сыграл на опережение и поставил точку в матче.

Онлайн матча "Шахтер" – "Карпаты" в чемпионате Украины

"Шахтер" – "Карпаты" – 3:0

Голы: Марлос (40), Мораес (45) Исмаили (63)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Марлос, Степаненко (Пихаленок, 83), Тайсон, Алан Патрик (Маркос Антонио, 68), Тете, Мораес (Сикан, 68).

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"Карпаты": Пидкивка, Дубинчак, Мартинс, Вакуленко, Ковтун, Клец, Толочко (Якимец, 61), Гуцуляк, Вербный, Ди Франко (Войкович, 79), Карпенко (Лейус, 46).

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Предупреждения: Ди Франко (38), Ковтун (49), Алан Патрик (66), Войкович (90+2)

Обзор матча "Шахтер" – "Карпаты" – 0:3

Во время межсезонья "Шахтер" не сделал ни одной покупки. В клуб вернулись из аренд нападающие Густаво Бланко Лещук, Даниил Сикан и полузащитник Александр Питхаленко. Зато команду покинули Иван Ордец, Валерий Бондарь и Веллингтон Нем.

А вот "Карпаты" кардинально поменяли состав. Летом команду покинуло более 10 человек, среди которых лидеры команды Сергей Мякушко, Денис Мирошниченко, Папа Гуйе, а на смену им пришла многочисленная группа, среди которых можно выделить экс-игроков "Лацио" Франьо Прце и Абукар Мохамед, динамовец Владислав Дубинчак, а последним новичком стал победитель Кубка УЕФА в составе "Шахтера" Александр Кучер.

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