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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Цыганков вошел в ТОП-10 лучших бомбардиров "Динамо" в чемпионате Украины

25 августа, 22:27

21-летний футболист сместил с 10-го места нигерийца Брауна Идейе

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков забитл гол в матче 5-го тура чемпионата Украины против донецкого "Олимпика" (0:0). Этот гол стал для него первым в сезоне и 35-м в рамках чемпионата Украины. Хавбек попал в десятку лучших бомбардиров киевского клуба в национальном чемпионате. Цыганков обошел Брауна Идейе, у которого остается 34 гола.

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  • 1. Сергей Ребров – 113 голов (242 матча)
  • 2. Андрей Ярмоленко – 99 (228)
  • 3. Максим Шацких – 97 (215)
  • 4. Андрей Шевченко – 83 (172)
  • 5. Виктор Леоненко – 61 (98)
  • 6. Олег Гусев – 58 (296)
  • 7. Артем Милевский – 57 (178)
  • 8. Валентин Белькевич – 51 (224)
  • 9. Диого Ринкон – 47 (129)
  • 10. Виктор Цыганков – 35 (82)

Ранее мы писали, что лидер ультрас "Динамо" жестко выругал Цыганкова после вылета из ЛЧ: видео разборок. Капитану киевлян у кромки поля пришлось выслушать уйму нелицеприятных реплик в адрес столичной команды.

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Напомним, после вылета из Лиги чемпионов и перехода в групповой раунд Лиги Европы "Динамо" приняло решение распрощаться с Александром Хацкевичем. Хотя сезон для него начинался более чем оптимистично – киевляне завоевали Суперкубок Украины, одержав волевую победу над "Шахтером".

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чемпионат Украины Динамо Киев Виктор Цыганков

Источник: Dynamonation

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