Цыганков вошел в ТОП-10 лучших бомбардиров "Динамо" в чемпионате Украины

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков забитл гол в матче 5-го тура чемпионата Украины против донецкого "Олимпика" (0:0). Этот гол стал для него первым в сезоне и 35-м в рамках чемпионата Украины. Хавбек попал в десятку лучших бомбардиров киевского клуба в национальном чемпионате. Цыганков обошел Брауна Идейе, у которого остается 34 гола.

Реклама

1. Сергей Ребров – 113 голов (242 матча)

2. Андрей Ярмоленко – 99 (228)

3. Максим Шацких – 97 (215)

4. Андрей Шевченко – 83 (172)

5. Виктор Леоненко – 61 (98)

6. Олег Гусев – 58 (296)

7. Артем Милевский – 57 (178)

8. Валентин Белькевич – 51 (224)

9. Диого Ринкон – 47 (129)

10. Виктор Цыганков – 35 (82)

Ранее мы писали, что лидер ультрас "Динамо" жестко выругал Цыганкова после вылета из ЛЧ: видео разборок. Капитану киевлян у кромки поля пришлось выслушать уйму нелицеприятных реплик в адрес столичной команды.

Напомним, после вылета из Лиги чемпионов и перехода в групповой раунд Лиги Европы "Динамо" приняло решение распрощаться с Александром Хацкевичем. Хотя сезон для него начинался более чем оптимистично – киевляне завоевали Суперкубок Украины, одержав волевую победу над "Шахтером".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама