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Дарио Срна подарил мячи и форму 33 детским командам со всей Украины

27 августа, 22:10

Перед игрой с "Мариуполем" легендарный капитан "Шахтера" встретился с особенными детьми их Харькова

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Завершился проект Дарио Срны под названием Darijo 33. Проект длился более трех месяцев и охватил практически всю Украину: заявки на участие, содержавшие историю создания, видео и фото детских любительских, школьных и дворовых команд, пришли из населенных пунктов 17 областей страны.


Всего поступило около сотни заявок, из которых отобраны 33 команды-победителя. Все они получили по 15 комплектов формы (футболка, шорты и гетры) и 10 футбольных мячей в подарок от Дарио Срны – легендарного капитана "Шахтера", а ныне ассистента главного тренера "горняков".

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Последней награждалась харьковская команда "Ласточки" – дети с психоневрологическими особенностями из харьковского специального учебно-воспитательного комплекса номер 8. В минувшее воскресенье перед началом матча "Шахтер" – "Мариуполь" Дарио лично встретился с ребятами у кромки поля ОСК "Металлист" и вручил им форму и мячи.⠀

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Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Мариуполь" (5:1)

Как мы писали ранее, Дарио Срна поздравил фанатов "горняков" с Днем города и Днем шахтера. "Мы живем мечтой увидеться на "Донбасс Арене", – заявил экс-капитан чемпионов Украины.

Также сообщалось, что в "Шахтер" перешел воспитанник "Динамо", забивший Пятову на 150-летие Донецка. 20-летний полузащитник Владислав Вакула специализируется на голах-красавцах и равняется на Пауло Дибалу. Контракт с Вакулой рассчитан на пять лет, но до конца текущего сезона он будет играть в "Мариуполе" на правах аренды.

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Шахтер Донецк Дарио Срна благотворители

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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