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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Дебютант в лидерах: "Колос" выиграл второй матч в Премьер-лиге

Сегодня, 19:03

Клуб из Ковалевки в гостях обыграл донецкий "Олимпик"

Футболисты "Колоса" были в хорошем настроении перед матчем

Футболисты "Колоса" были в хорошем настроении перед матчем / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Дебютант в лидерах: "Колос" выиграл второй матч в Премьер-лиге https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/701/d22/5d4701d2239ba.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/701/d22/5d4701d2239ba.jpg ЧУ по футболу 2019 Клуб из Ковалевки в гостях обыграл донецкий "Олимпик"

В воскресенье, 4 августа, на столичном стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Донецкий "Олимпик" принимал "Колос" из Ковалевки. 

Первый тайм вышел более-менее равным, без особых голевых моментов и грубой игры. Но гости остались в меньшинстве. Смирный умудрился к перерыву получить две желтые карточки и покинуть поле. 

Казалось, имея на игрока больше "Олимпик" после перерыва даст мастер-класс дебютанту Премьер-лиги. Но гол забил "Колос". Пеньков не дал пробить Нехтию и получил красную карточку за фол последней надежды. А Гавриш четко реализовал пенальти. Отыграться донецкий клуб не смог. Более того, в компенсированное время за удар соперника был удален дончанин Абубакар.

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"Олимпик" – "Колос" – 0:1
Гол:  Гавриш (68, пен.)
Удаления: Пеньков (68), Абубакар (90+4) - Смирный (43)

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Напомним, что это уже вторая победа "Колоса" в УПЛ. Пару дней назад клуб из Ковалевки победил участника Лиги Европы "Мариуполь".

Сегодня в Премьер-лиге сыграет свой матч и чемпион страны – смотреть онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Карпаты".

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чемпионат Украины Олимпик Донецк Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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