Дебютант в лидерах: "Колос" выиграл второй матч в Премьер-лиге

В воскресенье, 4 августа, на столичном стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Донецкий "Олимпик" принимал "Колос" из Ковалевки.
Первый тайм вышел более-менее равным, без особых голевых моментов и грубой игры. Но гости остались в меньшинстве. Смирный умудрился к перерыву получить две желтые карточки и покинуть поле.
Казалось, имея на игрока больше "Олимпик" после перерыва даст мастер-класс дебютанту Премьер-лиги. Но гол забил "Колос". Пеньков не дал пробить Нехтию и получил красную карточку за фол последней надежды. А Гавриш четко реализовал пенальти. Отыграться донецкий клуб не смог. Более того, в компенсированное время за удар соперника был удален дончанин Абубакар.
"Олимпик" – "Колос" – 0:1
Гол: Гавриш (68, пен.)
Удаления: Пеньков (68), Абубакар (90+4) - Смирный (43)
Напомним, что это уже вторая победа "Колоса" в УПЛ. Пару дней назад клуб из Ковалевки победил участника Лиги Европы "Мариуполь".
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