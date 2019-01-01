"Динамо" ближе к вылету в Первую лигу, чем к чемпионству: турнирная таблица шокирует фанов киевлян

Команда Михайличенко всего на шесть очков опережает аутсайдера УПЛ и аж на восемь пунктов отстает от "Шахтера"

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

По итогам пятого тура чемпионата Украины по футболу, который завершился в понедельник матчем "Днепр-1" – "Львов" (2:3), киевское "Динамо" оказалось в весьма неприглядной ситуации. Команда Алексея Михайличенко занимает пятое место в турнирной таблице, при этом находясь к зоне вылета в Первую лигу ближе, чем к лидирующему в УПЛ "Шахтеру".

После пяти туров у "Динамо" – восемь очков отставания от лидера первенства, а замыкающий турнирную таблицу "Олимпик" киевляне опережают всего на шесть турнирных пунктов. Правда, у динамовцев имеется игра в запасе – напомним, матч 4-го тура с "Мариуполем" из-за участия клубов в еврокубках был перенесен на 25 сентября.

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Напомним, что Михайличенко, подписавшему контракт с "Динамо" на два года, была поставлена задача выиграть чемпионат Украины и завоевать прямую путевку в Лигу чемпионов.

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Согласно регламенту нынешнего сезона, из Премьер-лиги вылетает последняя, 12-я, команда, тогда как из Первой лиги в "вышку" должны зайти трое лучших.

Как сообщалось ранее, гадалка лучше Михайличенко знает, когда "Динамо" пробьется в Лигу чемпионов. "Если бы я был оракулом, я бы предсказал, когда это случится. А на своей должности я просто буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал новый коуч киевлян после 1:1 с "Олимпиком".

Новый тренерский штаб "Динамо" / Фото: Facebook

Также мы писали, что фаны "Динамо" затроллили испанского форварда Франа Соля. После неудачного матча с "Олимпиком" нападающий вице-чемпионов Украины решил "разукрасить" свои ноги новыми татуировками, что вызвало раздражение у болельщиков киевлян. "Лучше бы на лбу написали – "Олимпик". И так – всем игрокам "Динамо", "Фран, когда голы будут?" – пишут в соцсетях недовольные фанаты "бело-синих".

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