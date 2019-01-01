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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" ближе к вылету в Первую лигу, чем к чемпионству: турнирная таблица шокирует фанов киевлян

26 августа, 22:39

Команда Михайличенко всего на шесть очков опережает аутсайдера УПЛ и аж на восемь пунктов отстает от "Шахтера"

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

По итогам пятого тура чемпионата Украины по футболу, который завершился в понедельник матчем "Днепр-1" – "Львов" (2:3), киевское "Динамо" оказалось в весьма неприглядной ситуации. Команда Алексея Михайличенко занимает пятое место в турнирной таблице, при этом находясь к зоне вылета в Первую лигу ближе, чем к лидирующему в УПЛ "Шахтеру".

После пяти туров у "Динамо" – восемь очков отставания от лидера первенства, а замыкающий турнирную таблицу "Олимпик" киевляне опережают всего на шесть турнирных пунктов. Правда, у динамовцев имеется игра в запасе – напомним, матч 4-го тура с "Мариуполем" из-за участия клубов в еврокубках был перенесен на 25 сентября.

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Напомним, что Михайличенко, подписавшему контракт с "Динамо" на два года, была поставлена задача выиграть чемпионат Украины и завоевать прямую путевку в Лигу чемпионов.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
5
5
0
0
15
3
12
15
Забитые 3
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
5
3
1
1
7
2
5
10
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В В П
3
ЗаряЗаряЗар
5
3
1
1
7
4
3
10
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ДинамоДинамоДин
4
2
1
1
7
3
4
7
Забитые 3
Пропущеные 7
Разница 4
Результаты последних матчей: Н П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В П П
6
КолосКолосКол
5
2
1
2
4
7
-3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н П В В
7
ЛьвовЛьвовЛьв
5
2
0
3
7
11
-4
6
Забитые 11
Пропущеные 7
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П П В
8
АлександрияАлександрияАле
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забитые 10
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: П В В П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
5
1
2
2
6
6
0
5
Забитые 6
Пропущеные 6
Разница 0
Результаты последних матчей: П Н П Н В
10
КарпатыКарпатыКар
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П В Н П П
11
МариупольМариупольМар
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П
12
ОлимпикОлимпикОли
5
0
1
4
3
9
-6
1
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П

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Согласно регламенту нынешнего сезона, из Премьер-лиги вылетает последняя, 12-я, команда, тогда как из Первой лиги в "вышку" должны зайти трое лучших.

Как сообщалось ранее, гадалка лучше Михайличенко знает, когда "Динамо" пробьется в Лигу чемпионов. "Если бы я был оракулом, я бы предсказал, когда это случится. А на своей должности я просто буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал новый коуч киевлян после 1:1 с "Олимпиком".

Новый тренерский штаб "Динамо"

Новый тренерский штаб "Динамо" / Фото: Facebook

Также мы писали, что фаны "Динамо" затроллили испанского форварда Франа Соля. После неудачного матча с "Олимпиком" нападающий вице-чемпионов Украины решил "разукрасить" свои ноги новыми татуировками, что вызвало раздражение у болельщиков киевлян. "Лучше бы на лбу написали – "Олимпик". И так – всем игрокам "Динамо", "Фран, когда голы будут?" – пишут в соцсетях недовольные фанаты "бело-синих".

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко

Источник: Сегодня|Спорт

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