"Динамо" и российские клубы "бьются" за Зайца

"Динамо" продолжает попытки подписать полузащитника "Фенербахче" Миху Зайца и все еще может подписать хавбека. Кстати, нынешнего тренера команды Михайличенко обвиняют в том, что он загнал команду в стиле Кварцяного.
Зайц вел переговоры с "Пармой" и "Дженоа". Итальянские клубы предлагали шесть миллионов евро за хавбека, но стороны не сумели договориться и полузащитник вернулся в расположение "Фенербахче".
Также на хавбека претендует "Бетис", который готов заплатить за трансфер Зайца 4,5 миллиона евро. "Динамо" же предлагает за игрока сборной Словении пять миллионов. "Канарейки" хотят выручить за 25-летнего полузащитника около девяти миллионов. Кроме того, на футболиста претендует московское "Динамо" и "Краснодар" и готовы заплатить за него столько, сколько потребует турецкий клуб.
В нынешнем сезоне Зайц провел лишь 17 минут за "Фенербахче". "Канарейки" после двух сыгранных туров возглавляют чемпионат Турции.
Как мы писали ранее, "Динамо" ближе к вылету в Первую лигу, чем к чемпионству: турнирная таблица шокирует фанов киевлян. Команда Михайличенко всего на шесть очков опережает аутсайдера УПЛ и аж на восемь пунктов отстает от лидирующего "Шахтера".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк