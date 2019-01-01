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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Официально: "Динамо" назначило нового тренера

Сегодня, 16:00

Наставник вновь вернулся к должности тренера

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После домашней ничьей с "Брюгге" (3:3), которая привела к вылету из Лиги чемпионов, "Динамо" рассталось с главным тренером. Киевляне прекратили сотрудничество с Александром Хацкевичем, а вместе с ним уволен и весь тренерский штаб первой команды. И вот уже "Динамо" на официальном сайте объявило о назначении нового наставника.

Руководство клуба договорилось с Алексеем Михайличенко о работе главным тренером.  Ассистентом Михайличенко будет экс-наставник "Динамо-2" Вадим Евтушенко. В штабе останется тренер вратарей Михаил Михайлов. Отметим, что Алексей Михайличенко во второй раз стал главным тренером "Динамо".  Уже в пятницу, 16 августа, Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

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Отметим, что ранее в интервью "Сегодня" Юрий Вернидуб дал понять, что готов рассмотреть предложение "Динамо". "А вы назовите мне хоть одного человека, которому "Динамо" предложит, а он сразу пойдет в отказ? Хоть одного? Я думаю, у каждого есть к этому стремление. Но еще раз повторю, вот когда что-то будет, тогда и есть о чем говорить", – сказал Вернидуб.

Смотрите, как "Динамо" не смогло пройти в группу ЛЧ год назад:

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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