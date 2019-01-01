"Динамо" – "Олимпик": где смотреть первый матч киевлян с новым тренером

Динамовцы впервые с лета 2017 года сыграют без Хацкевича, которого на тренерском мостике сменил Михайличенко

В субботу, 24 августа, "Динамо" проведет свой первый матч после отставки Александра Хацкевича и назначения Алексея Михайличенко новым главным тренером команды. В рамках пятого тура Премьер-лиги Украины киевлянам будет противостоять донецкий "Олимпик". Начало матча на НСК "Олимпийский" – в 19:30.

Как сообщалось ранее, букмекеры на матч "Динамо" – Олимпик" установили обнадеживающие для хозяев коэффициенты: 1.12 – на победу "Динамо", 7.25 – на ничью и 15.00 – на выигрыш "Олимпика". Таким образом, аналитики букмекерских контор дают 81 процент на то, что Михайличенко начнет свою вторую каденцию на посту главного тренера динамовцев с победы. Вероятность ничьей, соответственно, оценивается в 13 процентов, а поражения киевлян – в 6 процентов.

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По мнению букмекеров, наиболее вероятный счет матча "Динамо" – "Олимпик" – 2:0 в пользу киевлян. На такой результат установлен коэффициент 6.50.

Матч "Динамо" – "Олимпик" в прямом эфире покажет канал "2+2". Кроме того, трансляция игры с видеоповторами голов будет доступна на сайте "Сегодня".

Смотрите обзор весеннего матча "Олимпик" – "Динамо" (1:2)

Как мы писали ранее, в "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: стали известны первые решения Михайличенко на посту главного тренера. Напомним, перед ним поставили задачу – выиграть чемпионат Украины и напрямую попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Также сообщалось, что Витор Буэно отговаривает бразильцев от перехода в киевский клуб: "Выбирайте "Шахтер", а не "Динамо". После конфликта с Хацкевичем полузащитник "Сантоса" не рекомендует землякам подписывать контракты с динамовцами.

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