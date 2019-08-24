"Динамо" – "Олимпик": онлайн первой игры киевлян при Михайличенко

Трансляция матча на НСК "Олимпийский" между претендентами на "золото" и аутсайдерами Премьер-лиги

24 августа 2019 года начинается новая глава в истории "Динамо". Киевляне проводят первый матч под руководством Алексея Михайличенко после того, как его предшественник Александр Хацкевич в результате вылета команды из Лиги чемпионов был отправлен в отставку. На стадионе НСК "Олимпийский" "Динамо" принимает донецкий "Олимпик". Начало матча – в 19:30.

"ДИНАМО" (КИЕВ) – "ОЛИМПИК" (ДОНЕЦК) – 0:0

Ранее мы сообщали о первых решениях Михайличенко на посту главного тренера: в "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя – бразильского защитника Сидклея. Правда, при этом старому-новому коучу динамовцев, который 15 лет назад уже возглавлял киевлян, оказался не нужен финалист Кубка Америки-2019 – перуанец Карлос Самбрано.

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Перед матчем с "Олимпиком" Алексей Михайличенко обратился за поддержкой к болельщикам "Динамо":

Подписав с "Динамо" контракт на два года, Михайличенко получил задачу – выиграть текущий чемпионат Украины и напрямую попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Таким образом терять очки в матче с "Олимпиком" киевляне не имеют права. Болельщики просто не поймут, ведь соперник "Динамо" занимает последнее место в Премьер-лиге, проиграв четыре матча с общей разницей мячей 2:8.

Да к тому же, к поединку с "Динамо" дончане подходят обезглавленными: с поста главного тренера "Олимпика" уволен бразильский победитель ЛЧ в составе "Реала" Жулио Сезар, команду временно принял Игорь Климовский. При этом в постоянные наставники "Олимпика" сватают экс-динамовца – хорвата Горана Саблича.

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Букмекеры о матче "Динамо" – "Олимпик" 24 августа. На матч установлены следующие коэффициенты: 1.12 – на победу "Динамо", 7.25 – на ничью и 15.00 – на выигрыш "Олимпика". Таким образом, аналитики букмекерских контор дают 81 процент на то, что Михайличенко начнет свою вторую каденцию на посту главного тренера динамовцев с победы. Вероятность ничьей, соответственно, оценивается в 13 процентов, а поражения киевлян – в 6 процентов.

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По мнению букмекеров, наиболее вероятный счет матча "Динамо" – "Олимпик" – 2:0 в пользу киевлян. На такой результат установлен коэффициент 6.50.

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Отметим, что соперник "Динамо" в борьбе за чемпионство "Шахтер" свой матч 5-го тура УПЛ проведет в воскресенье, 25 августа. На стадионе ОСК "Металлист" в Харькове "горняки" примут "Мариуполь". В этот день Донецку исполнится 150 лет, также 25 августа отмечается День шахтера.

В связи с этим "Шахтер" сыграет против "Мариуполя" в особенной форме – с символом Донецка и надписью "150 років". Уникальную экипировку чемпионы Украины представили на своих страницах в соцсетях.

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