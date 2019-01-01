"Динамо" – "Шахтер": прогноз букмекеров на матч третьего тура Премьер-лиги

Котировки на победу команд и количество голов в поединке

"Шахтер" - фаворит матча с "Динамо"

Сегодня в третьем туре чемпионата Украины пройдет один из самых ожидаемых матчей нашего футбола – "Динамо" – "Шахтер". Поединок пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 17:00. На нашем сайте доступен текстовая трансляция матча: "Динамо" – "Шахтер" онлайн с фото, видео-повторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.

Эксперты называют "горняков" небольшими фаворитами встречи, причем, со вчерашнего дня котировки на успех гостей еще уменьшились. Так, сейчас коэффициент на победу "Шахтера" составляет 2.25 (был 2.50), тогда как ставку на победу "Динамо" можно сделать с коэффициентом 3.30 (было 2.85), а на ничью – 3.30 (так и было). Также аналитики считают, что в этом поединке не будет большого количества забитых мячей: котировка на "меньше 2,5 гола" равна 1.70, а на "больше 2,5 гола" – 2.15.

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Таким образом, вероятность победы команды Луиша Каштру составляет 42 процента, вероятность победы "Динамо" и ничьей – по 28 процентов.

"Динамо" – "Шахтер", мнение эксперта: "Сохранить статус-кво устроит и ДК, и ШД"

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