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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" – "Шахтер": стали известны стартовые составы

Сегодня, 16:11

Поединок пройдет на НСК Олимпийский

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня состоится главный матч в украинском футболе – встречаются наши гранды и принципиальные соперники "Динамо" и "Шахтер". После победы киевлян в Суперкубке Украины команды сравнялись по титулам за время независимости нашей страны.

Стали известны стартовые составы команд на этот поединок. Кстати, мы проведем онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" с видеоповторами голов, яркими фотографиями со стадиона и комментариями ключевых моментов встречи.

Стартовые составы команд на матч чемпионата Украины:

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"Динамо": Бойко – Кенджера, Кадар, Бурда, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Гармаш – Цыганков, Жерсон, Де Пена

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Фото: facebook.com/36obrmp

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Патрик, Соломон, Марлос, Тайсон, Мораес

Кстати, молодежь "Шахтера" добыла волевую победу над "Динамо" в чемпионате Украины U21. "Шахтер" U-21 одержал победу над своими ровесниками из "Динамо" со счетом – 2:1 в матче молодежного первенства Украины.

Ранее команды уже встречались в Суперкубке Украины и победу одержало киевское "Динамо":

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Источник: Сегодня|Спорт

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