"Динамо" – "Шахтер", мнение эксперта: "Сохранить статус-кво устроит и ДК, и ШД"

Второй матч "Динамо" и "Шахтера" в этом сезоне пройдет сегодня в Киеве. Фото shakhtar.com

Сегодня пройдет уже второе в нынешнем сезоне украинское класико: в центральном матче третьего тура чемпионата Украины "Динамо" принимает "Шахтер" (начало 17:00, ТВ – "2+2", текстовый онлайн – на нашем сайте). Чем предстоящее рандеву наших грандов будет принципиально отличаться от суперкубкового поединка двухнедельной давности, поинтересовались мы у футбольного эксперта Александра Сопко, в свое время поигравшего и за "Динамо", и за "Шахтер".

Как "Динамо" побеждало "Шахтер" в Суперкубке:

"Самое главное, что сейчас соперники не поставлены перед необходимостью играть только на победу. Поэтому на первый план выйдет "не проиграть", – считает Сопко. – Для "Динамо" еще одно поражение после "Брюгге" станет серьезным ударом. Как и для Каштру второе подряд поражение от принципиального соперника на старте работы в Украине. А значит, обе команды будут стараться играть без риска, вязко и компактно. В конце концов, это не решающие игры мая, а самое начало чемпионата, впереди длинная дистанция. Поэтому ничья, сохранившая статус-кво, думаю, не разочарует ни тех, ни других".

В субботу, считает Сопко, на острие атаки "Динамо" мы можем увидеть кого-то из легионеров:

"Реализуй Беседин свой момент в начале игры с "Брюгге", думаю, вопрос по основному форварду на ближайшее время был бы закрыт. А так он еще раз показал, что в серьезных матчах не может сыграть по-мастерски, чем дал шанс проявить себя другим. Тем более что и Соль, и Родригес наверняка приглашались в "Динамо" под определенные обещания игры в основном составе. Я больше склонен к тому, что Хацкевич выпустит Родригеса. Он и против "Брюгге" неплохо смотрелся, и раньше, в матчах за свою сборную, доказал, что является качественным игроком: агрессивным, устремленным вперед, ищущим обострений. Уверен, что в "Динамо" он раскроется достаточно быстро".

А какое противостояние, на каком участке поля может стать в субботу ключевым?

"Как и в предыдущих сезонах очень интересно будет наблюдать за противостоянием левого фланга "Шахтера" – Исмаили и Тайсона – и правого фланга "Динамо", который с приходом Караваева стал более вариативным. Победа в микродуэли на этом фланге во многом может повлиять на исход игры в целом, – считает Сопко. – К противоположному флангу – и одной и другой команды — в последнее время больше вопросов. Да он и менее стабилен в плане постоянства игроков. Но вполне возможно, что от того фланга тоже будет зависеть результат – кто там сделает больше ошибок".

Во втором туре ЧУ "Динамо" разгромило "Львов" на выезде:

А "Шахтер" в Харькове разгромил "Карпаты":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама