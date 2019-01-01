Для тех, кто пропустил "класико": все о матче "Динамо" – "Шахтер" на выходных

Победный гол забил Марлос

Новый тренер "Шахтера" Луиш Каштру одержал свою первую победу в украинском класико. После поражения двухнедельной давности в Суперкубке страны португалец с тем же счетом (2:1) взял у Александра Хацкевича реванш в чемпионате Украины. "Шахтер" и в Киеве играл "первым номером", поддавливал и в этот раз игровое преимущество реализовал. Итог – победа "Шахтера" над "Динамо" со счетом 2:1.

Первую домашнюю игру в сезоне фанаты "Динамо" отметили флешмобом, устроив на секторе "пляжную вечеринку". Дресс-кодом стали шорты, шлепки и голый торс. Шиза началась за час до стартового свистка – картонные пальмы, пляжные зонты, надувные матрацы – и задала импульс самому матчу.

Игра выдалась живой, драйвовой и порадовала красивыми голами. Особенно хорош был дебютный мяч: Соломон на скорости проскочил Миколенко и от лицевой линии прострелил на Мораеса, который пяткой закатил мяч в ворота. Динамовцы пытались апеллировать к судьям, дескать, передача последовала уже из-за пределов поля, но на повторах было видно, что мяч полностью не пересек линию, а значит, оставался в игре.

Потом свою минуту славы получил новичок динамовцев Жерсон Родригес, отметивший первое появление в стартовом составе дебютным голом за "бело-синих". Люксембуржец классно сориентировался в ситуации и первым успел на добивание после дальнего выстрела Гармаша: перепрыгнул двух защитников дончан и пробил головой мимо Пятова.

Точка в матче тоже выдалась эффектной: Марлос обыграл нескольких соперников и забил в угол после рикошета.

В самой концовке, после обрезки динамовцев в центре, "горняки" убежали втроем на одного защитника, Тайсон и Бланко Лещук вывели Дентиньо на пустые ворота, но тот промахнулся с пары метров. Почти тут же у "Динамо" появился последний шанс на спасение – угловой. Но нет. А сразу финального свистка что-то не поделили де Пена с Тайсоном, что едва не привело к массовой потасовке. К счастью, страсти удалось быстро погасить. После чего на поле появились дети игроков "Шахтера", и "горняки" отпраздновали победу вместе со своими отпрысками.

На игре присутствовал экс-тренер "горняков" Мирча Луческу, наблюдавший за матчем в одной из лож НСК в компании менеджмента "Шахтера" и своего бывшего подопечного, а ныне футбольного эксперта Вячеслава Шевчука. Как рассказал румынский специалист, ныне безработный, на украинское классико он прилетел по приглашению Дарио Срны. А из Киева Луче отправится в Стамбул, где в среду пройдет матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси". На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что визит румына в Украину может быть связан с возможным назначением его на пост тренера "Динамо", однако сам Луческу опроверг эти слухи.

Тренеры после матча

Александр Хацкевич, "Динамо":

"Шахтер" сейчас свежее. У них есть недельный цикл для подготовки к играм, они работают не только на восстановление. Если бы сегодня играли в открытый футбол с первых минут, было бы очень тяжело. Тайсон, Марлос и Исмаили хорошо разгоняют атаки. У них хороший контроль мяча. В первом тайме мы очень низко садились, во втором поднялись чуть выше, и при счете 1:1 у нас был хороший момент. В конце выпустили второго нападающего, пытались растянуть оборону соперника, доставлять мяч в штрафную. К сожалению, этого не получалось. Сегодня Родригес играл в атаке, забил свой мяч, обострял, цеплялся. Но в дальнейшем планируем использовать его на другой позиции. Пока ему не хватает взаимопонимания в игре возле штрафной при коротких передачах, когда нужно открыться за спину. Забываем этот матч. Даже президент поддержал ребят, потому что самая важная игра на сегодняшний день – во вторник (ответка против "Брюгге" – Авт.).

Луиш Каштру, "Шахтер":

"Порой бывает, хочешь выиграть, но не все удается на поле. Однако сегодня ребята действовали хорошо. Удалось проконтролировать очень опасного игрока Миколенко, и после атак на флангах переводить мяч в середину – эта динамика была великолепно выполнена благодаря Болбату, Марлосу и Соломону. Мы полностью доминировали, кроме последних 5-10 минут, когда "Динамо" прижимало нас к воротам. И даже так нам удавалось создавать моменты: в конце могли забивать третий. Хочется, чтобы команда не была так разбита при контратаках соперника, а сужалась, была компактнее. Речь больше о втором тайме, когда нам немного стало не хватать энергии, собственно, как и "Динамо". Жара ощущалась. В целом очень хорошая игра с нашей стороны. Как и наш первый поединок с "Динамо" в Суперкубке, но уже с другим результатом".

Это был уже второй матч команд в этом сезоне. Ранее в Суперкубке "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1

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