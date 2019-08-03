Киевляне без труда заработали в гостях три очка

Киевляне уверенно победили "Львов" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Дубль Буяльского и Пена: как "Динамо" громило "Львов" https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/5de/80d/5d45de80d2288.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/5de/80d/5d45de80d2288.jpg 2019-08-03T22:23:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Киевляне без труда заработали в гостях три очка

Сегодня во втором туре чемпионата Украины по футболу "Львов" принимал киевское "Динамо". Поединок прошел при полном преимуществе вице-чемпионов страны и завершился уверенной победой со счетом – 3:0. Дублем у динамовцев в первом тайме отличился Виталий Буяльский, а после перерыва гол забил Карлос де Пена. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Львов" – "Динамо".

"Львов" – "Динамо" – 0:3

Голы: Буяльский (45+1), Буяльский (45+3, пен.), де Пена (52)

"Львов": Сарнавский, Адамюк, Борзенко, Братков, Висенте, Мартан (Сабино, 28), Альваро, Богунов (Педро Витор, 81), Ренан (Шина, 46), Пернамбуко, Бруно.

"Динамо": Бущан, Кадар, Бурда, Кендзера (Цыганков, 46), Сидорчук, Шабанов, де Пена, Буяльский (Кадири, 73), Шепелев, Караваев, Беседин (Соль, 66).

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Предупреждения: Бруно (21), Сабино (81), Альваро (90), Шина (90+2) – Беседин (59), Де Пена (59).

Обзор первого тайма матча "Львов" – "Динамо":

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Обзор второго тайма матча "Львов" – "Динамо":

Кстати, накануне матча "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий, игрок сборной Люксембурга, Жерсон Родригес. Контракт подписан на пять лет.

Это тот самый Родригес, который в отборочном матче Евро-2020 с Украиной забил гол в собственные ворота.

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