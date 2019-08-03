Дубль Буяльского и Пена: как "Динамо" громило "Львов"

Сегодня во втором туре чемпионата Украины по футболу "Львов" принимал киевское "Динамо". Поединок прошел при полном преимуществе вице-чемпионов страны и завершился уверенной победой со счетом – 3:0. Дублем у динамовцев в первом тайме отличился Виталий Буяльский, а после перерыва гол забил Карлос де Пена. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Львов" – "Динамо".
"Львов" – "Динамо" – 0:3
Голы: Буяльский (45+1), Буяльский (45+3, пен.), де Пена (52)
"Львов": Сарнавский, Адамюк, Борзенко, Братков, Висенте, Мартан (Сабино, 28), Альваро, Богунов (Педро Витор, 81), Ренан (Шина, 46), Пернамбуко, Бруно.
"Динамо": Бущан, Кадар, Бурда, Кендзера (Цыганков, 46), Сидорчук, Шабанов, де Пена, Буяльский (Кадири, 73), Шепелев, Караваев, Беседин (Соль, 66).
Предупреждения: Бруно (21), Сабино (81), Альваро (90), Шина (90+2) – Беседин (59), Де Пена (59).
Обзор первого тайма матча "Львов" – "Динамо":
Обзор второго тайма матча "Львов" – "Динамо":
Кстати, накануне матча "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий, игрок сборной Люксембурга, Жерсон Родригес. Контракт подписан на пять лет.
Это тот самый Родригес, который в отборочном матче Евро-2020 с Украиной забил гол в собственные ворота.
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