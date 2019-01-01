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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Дубль игрока за 150 млн евро и 100-й гол Мораеса: как "Шахтер" оторвался от "Динамо" на 8 очков

25 августа, 21:32

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В Харькове на ОСК "Металлист" завершился матч пятого тура чемпионата Украины по футболу, в котором чемпиону и лидеру первенства "Шахтеру" противостоял вылетевший из Лиги Европы "Мариуполь". Дерби Донбасса завершилось крупной победой "Шахтера" – 5:1, которой "горняки" поздравили своих болельщиков с Днем шахтера, а заодно и с 150-летием Донецка.

ОБЗОР МАТЧА "ШАХТЕР" – "МАРИУПОЛЬ" (5:1)

Благодаря этой победе "Шахтер" уже на восемь очков оторвался в чемпионской гонке от своего главного конкурента – "Динамо". Правда, у киевлян, в субботу не сумевших справиться с "Олимпиком" в первой игре при Михайличенко, имеется один поединок в запасе.

Отметим, что гол нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса, забитый им в ворота "Мариуполя" на 12-й минуте, стал для натурализованного бразильца уже сотым за время выступлений в Украине. Напомним, до "Шахтера" Мораес в УПЛ защищал цвета донецкого "Металлурга" и "Динамо".

Больше всего голов на свой счет в матче с "Мариуполем" записал вингер "Шахтера" Тете – бразилец с клаусулой в 150 млн евро оформил дубль.

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  • "ШАХТЕР" – "МАРИУПОЛЬ" – 5:1
  • Голы: Тете, 8, Тете, 11, Мораес, 12, Тайсон, 62 пен, Маркос, 83 – Вакула, 78

1:0 ТЕТЕ (8)

2:0 ТЕТЕ (11)

3:0 МОРАЕС (12)

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4:0 ТАЙСОН (62 ПЕН)

4:1 ВАКУЛА (78)

5:1 МАРКОС АНТОНИО (83)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
5
5
0
0
15
3
12
15
Забитые 3
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
5
3
1
1
7
2
5
10
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В В П
3
ЗаряЗаряЗар
5
3
1
1
7
4
3
10
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ДинамоДинамоДин
4
2
1
1
7
3
4
7
Забитые 3
Пропущеные 7
Разница 4
Результаты последних матчей: Н П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В П П
6
КолосКолосКол
5
2
1
2
4
7
-3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н П В В
7
АлександрияАлександрияАле
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забитые 10
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: П В В П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
4
1
2
1
4
3
1
5
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П Н В
9
КарпатыКарпатыКар
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
МариупольМариупольМар
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
4
1
0
3
4
9
-5
3
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П В
12
ОлимпикОлимпикОли
5
0
1
4
3
9
-6
1
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П

Как мы писали ранее, "Заря" обыграла "Карпаты" перед повторной схваткой с "Эспаньолом". Филипп Будковский впервые забил гол с апреля. В ближайший четверг луганчане проведут ответный матч квалификации Лиги Европы против испанцев. Букмекеры дают "Заре" только 10 процентов вероятности выхода в групповой этап.

Также сообщалось, что гадалка лучше Михайличенко знает, когда "Динамо" пробьется в Лигу чемпионов. "Есть разочарование именно от результата, но я понимаю, что это футбол, и счет мог быть любым", – сказал новый коуч киевлян после 1:1 с "Олимпиком".

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Источник: Сегодня|Спорт

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