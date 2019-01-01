Дубль игрока за 150 млн евро и 100-й гол Мораеса: как "Шахтер" оторвался от "Динамо" на 8 очков

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился матч пятого тура чемпионата Украины по футболу, в котором чемпиону и лидеру первенства "Шахтеру" противостоял вылетевший из Лиги Европы "Мариуполь". Дерби Донбасса завершилось крупной победой "Шахтера" – 5:1, которой "горняки" поздравили своих болельщиков с Днем шахтера, а заодно и с 150-летием Донецка.

ОБЗОР МАТЧА "ШАХТЕР" – "МАРИУПОЛЬ" (5:1)

Благодаря этой победе "Шахтер" уже на восемь очков оторвался в чемпионской гонке от своего главного конкурента – "Динамо". Правда, у киевлян, в субботу не сумевших справиться с "Олимпиком" в первой игре при Михайличенко, имеется один поединок в запасе.

Отметим, что гол нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса, забитый им в ворота "Мариуполя" на 12-й минуте, стал для натурализованного бразильца уже сотым за время выступлений в Украине. Напомним, до "Шахтера" Мораес в УПЛ защищал цвета донецкого "Металлурга" и "Динамо".

Больше всего голов на свой счет в матче с "Мариуполем" записал вингер "Шахтера" Тете – бразилец с клаусулой в 150 млн евро оформил дубль.

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"ШАХТЕР" – "МАРИУПОЛЬ" – 5:1

Голы: Тете, 8, Тете, 11, Мораес, 12, Тайсон, 62 пен, Маркос, 83 – Вакула, 78

1:0 ТЕТЕ (8)

2:0 ТЕТЕ (11)

3:0 МОРАЕС (12)

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4:0 ТАЙСОН (62 ПЕН)

4:1 ВАКУЛА (78)

5:1 МАРКОС АНТОНИО (83)

Как мы писали ранее, "Заря" обыграла "Карпаты" перед повторной схваткой с "Эспаньолом". Филипп Будковский впервые забил гол с апреля. В ближайший четверг луганчане проведут ответный матч квалификации Лиги Европы против испанцев. Букмекеры дают "Заре" только 10 процентов вероятности выхода в групповой этап.

Также сообщалось, что гадалка лучше Михайличенко знает, когда "Динамо" пробьется в Лигу чемпионов. "Есть разочарование именно от результата, но я понимаю, что это футбол, и счет мог быть любым", – сказал новый коуч киевлян после 1:1 с "Олимпиком".

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