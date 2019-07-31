Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

Два гола в раздевалку: "Динамо" на выезде обыграло "Карпаты"

Сегодня, 21:43

Вице-чемпионы страны начали новый сезон с гостевой победы

Киевляне празднуют победу

Киевляне празднуют победу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Два гола в раздевалку: "Динамо" на выезде обыграло "Карпаты" https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/1e1/3d1/5d41e13d14e73.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/1e1/3d1/5d41e13d14e73.jpg ЧУ по футболу 2019 Вице-чемпионы страны начали новый сезон с гостевой победы

Киевское "Динамо" в статусе обладателя Суперкубка Украины-2019 приехало во Львов на матч первого тура чемпионата Украины. Вице-чемпионов страны ждало противостояние с командой, которая сохранила прописку в УПЛ только в переходных матчах. 

Матч с "Карпатами" не был зрелищным или богатым на моменты. Все решила концовка первого тайма. Сначала в безобидной ситуации, автоголом отметился Ковтун. Буяльский простреливал с правого фланга и мяч попал в игрока хозяев, а от него влетел в ворота. А спустя пару минут Гуцуляк толкнул в спину Гармаша и рефери назначил пенальти. Беседин пробил точно в угол.

До этого в первом тайме был еще момент у Гармаша, но на его удар в упор среагировал Пидкивка.

Реклама

После перерыва игра не изменилась. Не было ни опасных моментов, ни голов. Разве что вышедший на замену Цыганков совершил слалом через половину поля и пробил над перекладиной.

В тренде
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
"Александрия" новый сезон начинает матчем с "Шахтером"

"Карпаты" – "Динамо" – 0:2
Голы: Ковтун (42, авт.), Беседин (45+2, пен.)  

Читайте также: Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей

Напомним, как "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, добыв волевую победу над "Шахтером":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Динамо Киев Карпаты Львов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Грандиозное ежегодное шоу Victoria's Secret в этом году не состоится
Грандиозное ежегодное шоу Victoria's Secret в этом году не состоится
Интересные подробности сиквела культового хоррора «Оно»
Интересные подробности сиквела культового хоррора «Оно»
Лучшие романы Сергея Ждана, которые могут быть экранизированы
Лучшие романы Сергея Ждана, которые могут быть экранизированы
На канале «Украина» премьера фильма по роману Сергея Жадана
На канале «Украина» премьера фильма по роману Сергея Жадана
Канал «Украина» и Star Media готовят новый фильм «Ты только верь»
Канал «Украина» и Star Media готовят новый фильм «Ты только верь»
Меган Маркл обвиняют в плагиате обложки Vogue
Меган Маркл обвиняют в плагиате обложки Vogue

Популярные статьи

Все избранные на выборах-2019 мажоритарщики
Все избранные на выборах-2019 мажоритарщикиНовости
Результаты выборов Верховной Рады: обработано почти 100% голосов
Результаты выборов Верховной Рады: обработано почти 100% голосовНовости
Что делать, если защемило нерв: полезные советы
Что делать, если защемило нерв: полезные советыWellness
Зеленский уволил Короля Артура: соцсети развеселил новый указ
Зеленский уволил Короля Артура: соцсети развеселил новый указУкраина
Доллар и евро нащупали
Доллар и евро нащупали "дно": курсы рухнули на уровень двух-трехлетней давностиФинансы
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости