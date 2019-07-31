Киевляне празднуют победу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Два гола в раздевалку: "Динамо" на выезде обыграло "Карпаты" https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/1e1/3d1/5d41e13d14e73.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/1e1/3d1/5d41e13d14e73.jpg 2019-07-31T21:43:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Вице-чемпионы страны начали новый сезон с гостевой победы

Киевское "Динамо" в статусе обладателя Суперкубка Украины-2019 приехало во Львов на матч первого тура чемпионата Украины. Вице-чемпионов страны ждало противостояние с командой, которая сохранила прописку в УПЛ только в переходных матчах.

Матч с "Карпатами" не был зрелищным или богатым на моменты. Все решила концовка первого тайма. Сначала в безобидной ситуации, автоголом отметился Ковтун. Буяльский простреливал с правого фланга и мяч попал в игрока хозяев, а от него влетел в ворота. А спустя пару минут Гуцуляк толкнул в спину Гармаша и рефери назначил пенальти. Беседин пробил точно в угол.

До этого в первом тайме был еще момент у Гармаша, но на его удар в упор среагировал Пидкивка.

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После перерыва игра не изменилась. Не было ни опасных моментов, ни голов. Разве что вышедший на замену Цыганков совершил слалом через половину поля и пробил над перекладиной.

"Карпаты" – "Динамо" – 0:2

Голы: Ковтун (42, авт.), Беседин (45+2, пен.)

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Напомним, как "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, добыв волевую победу над "Шахтером":

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