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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Две травмы победного "Шахтера" и последняя порция салата "Цезарь": главное о четвертом туре УПЛ

19 августа, 13:54

Кинзерский Эдуард

"Олимпик" уволил победителя ЛЧ за перепись антирекорда, а "Ворскла" получила удар от своего среди чужих

Пихаленка увозят с поля

Пихаленка увозят с поля / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В четвертом туре чемпионата Украины "Шахтер" впервые играл с чемпионскими шевронами на футболках и провел выездной поединок против "Львова" по-чемпионски, переиграв "горожан" 2:0. По большому счету, игра шла до первого забитого гола. Хозяева продержались полчаса, а потом в течение шести минут "горняки", игравшие без своего лидера Тайсона, де-факто решили судьбу встречи.

Обзор матча "Львов" – "Шахтер" (0:2)

После второго пропущенного мяча камера показала наставника львовян Богдана Блавацкого – в его потухшем взгляде читалась безнадега. После перерыва счет мог стать крупнее, но "оранжево-черные" свои моменты не использовали, в том числе Алан Патрик не смог переиграть Сарнавского с 11-метрового.

"Шахтер" сохранил единоличное лидерство, но потерял сразу двух футболистов: на носилках с поля увезли Дентиньо и Пихаленка. У последнего, судя по всему, что-то очень серьезное с коленом.    

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ДВА УДАРА. Виктор Скрипник по­­тер­­пел первое поражение во главе "Зари", проиграв команде своего экс-партнера по "Днепру" Владимира Шарана – 1:2. Луганчане больше владели мячом, чаще били по воротам, но "Александрия" показала образец реализации: два удара в створ – два гола. Оба – на счету Ковальца, который признан лучшим игроком 4-го тура УПЛ, и оба – в стремительных контратаках. Все, на что хватило "Зари", – гол престижа в самой концовке.  

ВТОРАЯ ОТСТАВКА. "Олимпик" продолжил переписывать клубный антирекорд в УПЛ, доведя серию поражений на старте до четырех. На этот раз команда экс-игрока "Реала" Жулио Сезара дома была бита "Карпатами" (1:3), у которых дублем отличился Гуцуляк. Вряд ли черная полоса дончан на этом закончится – впереди у них матчи против "Динамо" и "Шахтера".

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Обзор матча "Олимпик" – "Карпаты" (1:3)

Но к этим поединкам "олимпийцы" будут готовиться уже с другим наставником: с победителем ЛЧ в составе "Реала" Жулио Сезаром "Олимпик" прекращает сотрудничество. Для "Карпат" же эта победа стала первой в текущем чемпионате и одержана аккурат к знаменательной дате в истории клуба – 50-летию завоевания Кубка СССР. Правда, свою лепту в успех галичан внес и арбитр встречи Денис Шурман. В середине первого тайма он поставил пенальти в ворота дончан в комплекте с красной Фабиньо за фол, случившийся до штрафной.

НАПОМНИЛ О СЕБЕ. В поединке "Ворсклы" с "Днепром-1" (1:1) гол у гостей забил Алексей Чичиков, большую часть карьеры проведший в Полтаве. Причем "зелено-белые" пострадали от своего бывшего нападающего уже не впервые. В их предыдущую встречу, в сезоне-2017/18, Чичиков, игравший тогда за кропивницкую "Зирку", также расписался в воротах ворсклян.

Обзор матча "Ворскла" – "Днепр-1" (1:1)

СУХО И НЕВЕСЕЛО. В первом безголевом матче сезона "Десна" наиграла на победу, но "Колос" спасли каркас ворот и реакция вратаря Яшкова. "Были обязаны реализовать хотя бы один момент: было бы гораздо веселее и нам, и болельщикам", – сказал после игры наставник северян Александр Рябоконь. Тем не менее набранное очко позволило "Десне", как и "Колосу", обойти в таблице "Динамо", которое свой матч 4-го тура УПЛ с "Мариуполем" проведет 25 сентября.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
4
4
0
0
10
2
8
12
Забитые 2
Пропущеные 10
Разница 8
Результаты последних матчей: В В В В
2
ЗаряЗаряЗар
4
2
1
1
6
4
2
7
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н В П
3
ДеснаДеснаДес
4
2
1
1
4
2
2
7
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В Н
4
КолосКолосКол
4
2
1
1
4
4
0
7
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В В П Н
5
ДинамоДинамоДин
3
2
0
1
6
2
4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П
6
АлександрияАлександрияАле
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
4
1
2
1
4
3
1
5
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П Н
8
МариупольМариупольМар
3
1
1
1
4
4
0
4
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н
10
КарпатыКарпатыКар
4
1
1
2
4
7
-3
4
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
4
1
0
3
4
9
-5
3
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
4
0
0
4
2
8
-6
0
Забитые 8
Пропущеные 2
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Олимпик Донецк Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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