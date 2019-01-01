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Экс-игрок "Шахтера": "Может "Шахтер" и не сможет победить без труда, но он прогнозировано выиграет"

23 августа, 16:21

Андрей Воробей – о матче с "Мариуполем"

Андрей Воробей

Андрей Воробей / Фото: Канал Футбол

В пятом туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" примет на своем поле "Мариуполь". Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился экс-нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей.

"Думаю, что пока Луиш Каштру еще не освоился в украинском футболе. Это все еще больше заслуга предыдущего тренера, поэтому пока рано говорить, что он уже адаптировался. Это только начало и все прелести нашего украинского футбола он еще не почувствовал", – отметил Воробей.

Смотрите, как "Шахтер" представлял Каштру в роли тренера:

"Трудно сравнивать "Шахтер" и "Мариуполь". "Мариуполь" все-таки немного уставшим после еврокубков будет. Плюс вы сами понимаете, что мастерство у игроков "Шахтера" гораздо выше. Чего-то ожидать от игры "Мариуполя" против "Шахтера" не стоит. Думаю, у них особо ничего не получится. Может "Шахтер" и не сможет победить без труда, но он прогнозировано выиграет", – добавил Андрей.

Смотрите обзор матча "АЗ Алкмаар" – "Мариуполь" (4:0)

Напомним, матч "Шахтер" – "Мариуполь" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 25 августа.

А вот так "Шахтер" обыгрывал "Львов" в четвертом туре УПЛ:

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чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Мариуполь

Источник: terrikon

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