"Выбирайте "Шахтер", а не "Динамо": Витор Буэно отговаривает бразильцев от перехода в киевский клуб

После конфликта с Хацкевичем полузащитник "Сантоса" не рекомендует землякам подписывать контракты с динамовцами

Витор Буэно / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Экс-полузащитник "Динамо" Витор Буэно заявил, что рекомендовал бы бразильцам, желающим продолжить карьеру в Украине, выбирать "Шахтер", а не киевский клуб.

"С профессиональной точки зрения полученный в "Динамо" опыт не самый лучший для меня, – заявил изданию Esporte.uol 24-летний бразилец Витор Буэно. – В Киеве я играл очень мало – всего четыре матча. Но я запомню на всю жизнь этот опыт. Причиной этому послужили решения тренера, а не травмы или плохая работа на тренировках. Я не боюсь этого говорить. Да, Киев – очень хороший, красивый город. Но если выбирать между "Шахтером" и "Динамо", то я бы рекомендовал поехать в донецкий клуб, в котором любят бразильцев. В этой команде все получают игровую практику", – заключил Буэно.

Виктор Буэно почти не играл в Киеве / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, в апреле "Динамо" прервало арендное соглашение с "Сантосом" относительно бразильского полузащитника Витора Буэно. Игрок, не забивший за киевлян ни одного мяча, вернулся в "Сантос", которому принадлежит его контракт, а оттуда, тоже на правах аренды, перешел в другой бразильский клуб - "Сан-Паулу".

Витор Буэно бездействовал в "Динамо" / Фото: Instagram

Отметим, что Витор Буэно стал игроком "Динамо" прошлым летом. Его появление стало одним из результатов работы нового вице-президента столичного клуба Евгения Красникова. Киевляне арендовали Буэно у "Сантоса" в обмен на Дерлиса Гонсалеса. Однако Александр Хацкевич практически не доверял на поле место бразильцу, хотя зарплата Буэно в "Динамо", по данным бразильским СМИ, составляла крупную сумму – миллион долларов в год.

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