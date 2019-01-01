Где смотреть дерби Донбасса "Шахтер" – "Мариуполь"

Список трансляций матча 5 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 25 августа, в Харькове в ОСК "Металлист" состоится центральный матч 5-го тура чемпионата Украины: донецкий "Шахтер" в дерби Донбасса примет "Мариуполь". Матч начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

"Шахтер" – "Мариуполь": смотреть онлайн матча пятого тура Премьер-лиги

Сегодняшний матч пройдет в знаковую для "горняков" дату – 25 августа празднуют 15-летие Донецка и День шахтера. Естественно, чемпион Украины намерен поздравить своих болельщиков красивой победой. Другие планы у "Мариуполя" – полузащитник азовцев Илья Путря пригрозил испортить "Шахтеру" праздник и отобрать у них очки.

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Правда, такой исход маловероятен. Так, по мнению букмекеров, сегодня безоговорочным фаворитом является "Шахтер": коэффициент на победу команду Луиша Каштру – 1.05, на ничью – 9.25, на победу "Мариуполя" – 26.00.

Что касается очной статистики, то здесь все просто: "Маруиполь" ни разу не обыгрывал "Шахтер" в своей истории, лишь трижды команды делили очки между собой. Остальные 44 поединка завершились в пользу "Шахтера".

К слову, в Харьков "Шахтер" прилетел лишь с одним нападающим Жуниором Мораесом. Вчера стало известно, что Густаво Бланко Лещук продолжит карьеру в Турции.

Смотреть матч "Шахтер" – "Мариуполь":

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Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Львов" в четвертом туре УПЛ:

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