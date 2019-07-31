Где смотреть матч "Карпаты" – "Динамо" 31 июля

Долго держалась интрига с транслятором матча первого тура чемпионата Украины по футболу "Карпаты" (Львов) – "Динамо" (Киев). Еще в конце прошлой неделе матч не фигурировал в телепрограмме национальных каналов. Но на днях львовяне договорились, что их матч с вице-чемпионом страны покажет телеканал "2+2". Начало поединка в 19:30.
"Карпаты" – "Динамо" смотреть онлайн трансляцию
Интересно, что после игры с "Карпатами" команда Александра Хацкевича останется во Львове, где и продолжит подготовку к следующему поединку национального первенства – 3 августа "Динамо" сыграет матч второго тура Премьер-лиги вновь на выезде – против ФК "Львов".
У букмекеров коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.35, тогда как ставку на победу "Карпат" можно сделать с коэффициентом 9.00, а на ничью – 4.90.
Добавим, что в этом сезоне "Динамо" уже провело один официальный матч. В прошлое воскресенье, подопечные Александра Хацкевича пополнили клубный музей на один трофей. "Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019, добыв волевую победу над "Шахтером".
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