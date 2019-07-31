Поединок первого тура чемпионата Украины по футболу будет транслироваться на ТВ

Львовские фанаты / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Где смотреть матч "Карпаты" – "Динамо" 31 июля https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/1a4/b82/5d41a4b822c4e.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/1a4/b82/5d41a4b822c4e.jpg 2019-07-31T17:25:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Поединок первого тура чемпионата Украины по футболу будет транслироваться на ТВ

Долго держалась интрига с транслятором матча первого тура чемпионата Украины по футболу "Карпаты" (Львов) – "Динамо" (Киев). Еще в конце прошлой неделе матч не фигурировал в телепрограмме национальных каналов. Но на днях львовяне договорились, что их матч с вице-чемпионом страны покажет телеканал "2+2". Начало поединка в 19:30.

"Карпаты" – "Динамо" смотреть онлайн трансляцию

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Интересно, что после игры с "Карпатами" команда Александра Хацкевича останется во Львове, где и продолжит подготовку к следующему поединку национального первенства – 3 августа "Динамо" сыграет матч второго тура Премьер-лиги вновь на выезде – против ФК "Львов".

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У букмекеров коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.35, тогда как ставку на победу "Карпат" можно сделать с коэффициентом 9.00, а на ничью – 4.90.

Добавим, что в этом сезоне "Динамо" уже провело один официальный матч. В прошлое воскресенье, подопечные Александра Хацкевича пополнили клубный музей на один трофей. "Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019, добыв волевую победу над "Шахтером".

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