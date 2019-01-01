Герой тура в украинской Премьер-лиге: "Два пальца в рот – это жест для двух сыновей"

Кирилл Ковалец (справа) - игрок тура. Фото ФК "Александрия"

"Шахтер", переиграв "Львов" (2:0), до пяти очков увеличил отрыв от ближайших преследователей. Однако ценой победы стали травмы двух игроков. И если Дентиньо, получивший удар в голеностоп, покинул поле, хоть и хромая, но самостоятельно, то Пихаленка, повредившего колено, увозил электрокар. У хавбека "горняков" диагностирован надрыв передней крестообразной связки. Ему предстоит операция, а потом шесть месяцев восстановления. Пихаленок уже третий опорник "горняков" – после Майкона и Малышева, выбывший из строя с серьезной травмой. А если добавить находящегося в лазарете Коваленко, для которого эта позиция также не чужая, впору говорить о злом роке, преследующем игроков центральной зоны "Шахтера".

ГЕРОЙ ТУРА. Лучшим игроком четвертого тура Премьер-лиги признан хавбек "Александрии" Кирилл Ковалец, двумя голами принесший своей команде победу над "Зарей" (2:1). "Точно не вспомню, но, по-моему, это все же первый дубль в моей карьере, – поделился он с "Сегодня". – Мог забить и третий, был в хорошей позиции, целился в ближнюю "девятку", но не попал. Ничего, главное выиграли".

— Празднуя забитые голы, ты брал в рот два больших пальца. Что этот жест означает?

— Это значит, что я посвящаю голы двум своим сыновьям — Кириллу и Артему.

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— Второй гол ты забил в "домик" Никите Шевченко. В дворовом футболе вратари после игры за такое 20 копеек заносили...

— Мы с ним после матча просто пожали друг другу руки. Да и что здесь такого? Это футбол — всякое бывает.

— Отец (Сергей Ковалец. — Авт.) после матча звонил?

— Да, конечно, разговаривали. Поздравил с победой, с голами. И вообще, очень много было звонков и СМС с поздравлениями. Владимир Шаран поздравил в раздевалке с забитыми голами, пожелал удачи в дальнейшем. Но даже если бы никто ничего не говорил, и так понятно, что нужно держать свой уровень и продолжать играть так, как мы играли в прошлом чемпионате.

— Почему "Александрия" не очень удачно вошла в новый сезон?

— А с чего вы взяли? "Шахтеру" мы хотя и проиграли, но сыграли с ними на уровне. А с "Мариуполем" потерпели абсолютно незаслуженное поражение — при счете 0:0 я забил чистый гол, но судьи придумали офсайд. Если бы засчитали, неизвестно, как бы дальше игра сложилась. Потом мы обыграли "Олимпик", теперь вот "Зарю". Так что ничего страшного с нами не произошло. Движемся в правильном направлении.

— Менее чем через месяц вам стартовать в Лиге Европы. Уже в предвкушении?

— Нет, об этом пока еще никто не думает. Просто в хорошем настроении готовимся к следующему туру. Для нас всегда самый важный матч – ближайший.

ОТСТАВКА ТУРА. Домашнее поражение от "Карпат" (1:3) стало для "Олимпика" четвертым подряд со старта сезона. После чего бразильский тренер Жулио Сезар был уволен. "С Жулио мы расстались цивилизованно — без скандалов и взаимных упреков, – рассказал "Сегодня" президент "Олимпика" Владислав Гельзин. – Компенсация? Давайте не будем вдаваться в нюансы. Я же говорю, все было цивилизованно: мы пожали друг другу руки и расстались в нормальных отношениях. Новый наставник? Сейчас мы ведем переговоры с иностранным тренером. Пока у меня нет информации, что на 100% договорились, но процесс в стадии завершения. Думаю, до конца недели все решится. А к ближайшему матчу против "Динамо" команду будет готовить Игорь Климовский. Игра предстоит очень серьезная, к тому же у нас после удалений 5 человек пропускают, так что... И вы же видели, что некоторые карточки были незаслуженные, но идем дальше".

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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