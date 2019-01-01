"Готов на 100 процентов": Виктор Коваленко может сыграть впервые в сезоне

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко готов вернуться на поле. Об этом заявил сам игрок накануне матчей пятого тура чемпионата Украины, в котором "горняки" встретятся с "Мариуполем".

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"На сколько процентов готов? Можно сказать, на 100. Поработал с тренером по физподготовке. Чувствую себя хорошо. Матч против "Мариуполя"? Каждая игра важна. Будем играть и побеждать. Это хорошая команда, которая играла в квалификации Лиги Европы", – сказал Коваленко.

В текущем сезоне Виктор Коваленко не провел еще ни одного матча. В его отсутствие "Шахтер" одержал четыре победы в четырех матчах Премьер-лиги, но уступили в Суперкубке Украины. Напомним, матч "Шахтер" – "Мариуполь" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 25 августа.

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Ранее мы писали, что испанский клуб заинтересовался футболистом "Шахтера". Переходу Бланко Лещука препятствует весомый фактор - "Шахтер" готов выслушать предложения лишь о полноценном трансфере игрока, а "Расинг" заинтересован в аренде аргентинца.

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