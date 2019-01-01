Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

"Готов на 100 процентов": Виктор Коваленко может сыграть впервые в сезоне

21 августа, 18:12

Коваленко считает "Мариуполь" хорошей командой, но готов побеждать

Виктор Коваленко

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко готов вернуться на поле. Об этом заявил сам игрок накануне матчей пятого тура чемпионата Украины, в котором "горняки" встретятся с "Мариуполем".

Грачев: "Сейчас нет команды, которая способна навязывать борьбу "Шахтеру"

"На сколько процентов готов? Можно сказать, на 100. Поработал с тренером по физподготовке. Чувствую себя хорошо. Матч против "Мариуполя"? Каждая игра важна. Будем играть и побеждать. Это хорошая команда, которая играла в квалификации Лиги Европы", – сказал Коваленко.

В текущем сезоне Виктор Коваленко не провел еще ни одного матча. В его отсутствие "Шахтер" одержал четыре победы в четырех матчах Премьер-лиги, но уступили в Суперкубке Украины. Напомним, матч "Шахтер" – "Мариуполь" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 25 августа.

Смотрите обзор матча "Львов" – "Шахтер" (0:2)

Ранее мы писали, что испанский клуб заинтересовался футболистом "Шахтера". Переходу Бланко Лещука препятствует весомый фактор - "Шахтер" готов выслушать предложения лишь о полноценном трансфере игрока, а "Расинг" заинтересован в аренде аргентинца.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Мариуполь Виктор Коваленко

Источник: Канал Футбол

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
Дерби
Дерби "Динамо" – "Шахтер" и другие матчи 3-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу 2019
"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: результаты 4-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
"Поставьте себя на место Суркиса": в России объяснили, почему тренером "Динамо" назначили МихайличенкоЧУ по футболу 2019
"Динамо" с Михайличенко опустили уже на пятое место в УПЛ: киевлян потеснила команда из селаЧУ по футболу 2019
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...