Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Стало известно, где может продолжить карьеру Александр Хацкевич, которого 14 августа, после вылета из Лиги чемпионов, уволили с поста главного тренера киевского "Динамо". Похоже, белорус недолго будет оставаться без работы – он может вернуться в "Динамо". Только не киевское, а в минское.

Хацкевич может сменить на тренерском мостике своего родного клуба – минского "Динамо" – бывшего партнера по сборной Беларуси Сергея Гуренко, чьей работой не очень довольны новые собственники клуба. Минчане вылетели из Лиги Европы, уступив латвийской команде "Лиепае". Если минчане неудачно сыграют матч белорусского чемпионата с "Неманом" 1 сентября, то это может привести к моментальной смене тренера и назначению Хацкевича.

Не докричался. В матче с "Брюгге" киевляне трижды вели в счете, но в третий раз подряд провалили квалификацию в Лигу чемпионов. Фото А. Приходько

Реклама

Кстати, основным конкурентом экс-наставника киевлян Александра Хацкевича в борьбе за пост главного тренера минского "Динамо" называют Олега Дулуба, бывшего коуча "Черноморца" и "Карпат", возглавляющего сейчас казахстанский "Атырау".

Смотрите, как "Динамо" Киев выигрывало последний трофей при Хацкевиче

Однако "Динамо" Минск – не единственный вариант продолжения тренерской карьеры для Хацкевича. Также он может возглавить гранда польского футбола, 13-кратного чемпиона страны – варшавскую "Легию". В этом случае многое зависит от результата ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между варшавянами и шотландским "Рейнджерс", который состоится в четверг. В первой игре этих команд в Варшаве была зафиксирована ничья 0:0. В случае вылета из турнира руководство "Легии" наверняка прибегнет к замене тренерского штаба. И Хацкевич – приоритетный вариант.

В тренде Новый Избирательный кодекс и запасы газа: итоги дня

Новый тренерский штаб киевлян / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Как мы писали ранее, Михайличенко обвиняют в том, что он загнал "Динамо" в стиле Кварцяного. Появилось объяснение провальной игры киевлян в первом матче после ухода Хацкевича.

Также сообщалось, что "Динамо" ближе к вылету в Первую лигу, чем к чемпионству: турнирная таблица шокирует фанов киевлян. Команда Михайличенко всего на шесть очков опережает аутсайдера УПЛ и аж на восемь пунктов отстает от лидирующего "Шахтера".

При этом, как мы писали, гадалка лучше Михайличенко знает, когда "Динамо" пробьется в Лигу чемпионов. "Если бы я был оракулом, я бы предсказал, когда это случится. А на своей должности я просто буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал новый коуч киевлян после 1:1 с "Олимпиком".

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама