"Лёсик", который играл в Шотландии: что известно о новом тренере "Динамо"

Алексей Михайличенко. Фото fcdynamo.kiev.ua

Сегодня новым главным тренером "Динамо" назначен Алексей Михайличенко. Это не первый его приход в киевский клуб: ранее специалист тренировал команду в 2002-2004 годах, завоевав два чемпионских титула, один Кубок и один Суперкубок. Интересно, что в опросе фанатов на нашем сайте кандидатура Михайличенко набрала наименьшее количество голосов – всего 2% ("победил" там Юрий Вернидуб с 31 процентом).

Где играл и кого тренировал. Алексею Михайличенко 56 лет, родился он в Киеве. На клубном уровне играл на позиции полузащитника за три команды: "Динамо" Киев, "Сампдорию" и "Рейнджерс". С последними он становился чемпионом Италии и Шотландии. Провел 36 игр за национальную сборную СССР (9 голов), 5 матчей за команду СНГ и два – за сборную Украины. Михайличенко – олимпийский чемпион 1988 года: в Сеуле он завоевал "золото" с олимпийской сборной СССР. В качестве тренера работал только в Украине – с "Динамо", молодежной и национальной сборными нашей страны.

В одном из интервью Михайличенко говорил, что прозвище "Лёсик" ему дал одноклубник по "Динамо" и партнер по олимпийской сборной СССР Вадим Тищенко.

Почему подходит. Уже имеет успешный опыт работы с "Динамо", которое подхватил после смерти Лобановского и дважды приводил к званию чемпиона. Известен как вдумчивый тренер, не зря тот же Валерий Васильевич особо выделял Михайличенко в последние годы своей работы. При Михайличенко сборная Украины обыграла статусного соперника (Англию в отборе к ЧМ-2010). Наконец, Михайличенко сейчас является спортивным директором клуба, то есть "кухню" и потенциал игроков нынешнего состава знает лучше, чем любой другой кандидат.

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Какие риски. При всех регалиях и талантах Алексей Александрович не работал в роли главного тренера со времен той самой квалификации на мундиаль – т.е. уже десять лет!

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Как дебютировал в еврокубках в качестве тренера "Динамо". Первая игра Михайличенко в качества главного тренера "Динамо" в еврокубках была в 2002 году. Тогда киевляне на своем поле разгромили армянский "Пюник" со счетом 4:0.

Динамо – Пюник – 4:0 (Чернат, 15, Шацких, 65, Леандро, 84, Боднар, 90+4).

Стартовый состав: Рева (27), Дмитрулин (27), Несмачный (23), Чернат (22), Гавранчич (23), Пеев (23), Гусин (29), Гиоане (21), Боднар (23), Мелащенко (23), Шацких (23)

Средний возраст – 24 года

6 легионеров

Как Михайличенко увольняли из "Динамо". В 2004 году Михайличенко был уволен на следующий день после домашнего поражения от "Трабзонспора" в квалификации Лиги чемпионов (1:2) и за неудовлетворительный старт сезона. Прямо как Александр Хацкевич, уволенный сразу после невыхода в Лигу чемпионов по сумме двух игр с "Брюгге".

Цитаты Алексея Михайличенко

"В Италии перед игрой всегда стояло вино – пожалуйста, пейте!"

"Мне предлагали трехкомнатную квартиру и "Волгу" за переход в "Динамо" Москва, но у меня душа не лежала..."

"То, что я занял четвертое место в борьбе за "Золотой мяч", через год уже никто не вспоминал"

"Лобановский часто снится. Мне кажется, он хочет что-то сказать, и я иду на кладбище"

"На шутки, что я внебрачный сын Лобановского, он отвечал: "Даже не мечтайте!"

"За пять минут до конца игры меня толкнули в спину. Я схватился и смотрю: кость торчит. Из-за этой ерунды я не поехал на чемпионат мира"

В этом сезоне "Динамо" уже с трофеем: в матче за Суперкубок Украины киевляне обыграли "Шахтер"

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