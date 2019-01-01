Игрок "Динамо": "Без футбола буду еще 5-6 недель"

Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд в интервью официальному сайту рассказал о своей травме и о новом тренере команды.
После увольнения Хацкевича динамовцев потянуло в Чернобыль
"Моя нога не в идеальном состоянии на данный момент. Мне потребуется операция. Без футбола буду еще 5-6 недель. По правде говоря, очень устал от этого. Я очень расстроен, так как даже не тренируюсь с командой. Досадно, что не могу помогать "Динамо". Уже хочу показать свои способности новому тренерскому штабу.
Мы начинаем все сначала. Могу сказать, что многим футболистам "Динамо" нравился Александр Хацкевич. Но иногда нужно что-то изменить, чтобы достичь результатов. Мы должны выиграть чемпионат, хорошо выступить в Лиге Европы. Потребуется время на то, чтобы на 100% понимать требования и футбольную философию нового тренера. Настроение в команде хорошее, и мы готовы дальше бороться за победы", – рассказал Дуэлунд.
В трендеСожаление вместо игры мускулами: о чем говорит реакция России на испытания США "запрещенной" ракеты
Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.
Напомним, что из-за травмы Дуэлунд в текущем сезоне не провел еще ни одного матча. На счету Де Пены шесть матчей, один гол и две результативные передачи в матче за Суперкубок Украины.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк