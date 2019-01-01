Игрок "Динамо" может перебраться в "Зарю"

Николай Шапаренко / Фото: Dynamo.kiev.ua

Еще один игрок "Динамо" может перебраться на правах аренды в "Зарю". По данным источника, речь идет о полузащитнике киевлян Николае Шапаренко.

Смотрите видео голов матча "Динамо" – "Шахтер".

Отмечается, что игрок встречался с тренерским штабом луганской "Зари" в "President Hotel" в Киеве. О результатах переговоров 20-летнего хавбека и луганчан источнику неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Николай Шапаренко отправлен в дубль. Александра Хацкевича не устраивает физическая форма полузащитника. Как уточнил на наставник "Динамо", Шапаренко, тем не менее, остается в команде, в которой, по словам тренера, есть солидная конкуренция.

Напомним, что матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". После матча на вопросы журналистов ответил главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

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Напомним, что ранее в матче-открытии сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в Суперкубке:

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