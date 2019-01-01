Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

Игрок "Динамо" проиграл колоссальную сумму на тотализаторе – журналист

Сегодня, 16:25

Футболист якобы проиграл сумму с шестью нулями

Денис Гармаш

Денис Гармаш / Фото: AFP

Журналист Константин Андриюк рассказал о том, что полузащитник "Динамо" Денис Гармаш проиграл значительную сумму на ставках. Правда сумму, которую футболист проиграл, он не называет.

"У меня есть информация, что Гармаш вместе с двумя друзьями несколько лет назад на ставках, на тотализаторе проиграл колоссальную сумму. Количество нулей в этой сумме - шесть. Валюту не буду называть", – сказал Андриюк.

Напомним, что 5 декабря 2017 года автомобиль Гармаша обстреляли, сообщалось, что причиной стали долги футболиста за игру на тотализаторе.

Ранее мы опубликовали реакцию на назначение в "Динамо" помощника Алексея Михайличенко Вадима Евтушенко: Для меня это назначение стало неожиданным. Также он рассказал, что новый тренерский штаб будет представлен команде в пятницу.

Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

В этом сезоне "Динамо" уже с трофеем: в матче за Суперкубок Украины киевляне обыграли "Шахтер"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ставки чемпионат Украины Динамо Киев Денис Гармаш

Источник: Та то Таке

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
Дерби
Дерби "Динамо" – "Шахтер" и другие матчи 3-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу 2019
Красотки, которые очаровали игроков
Красотки, которые очаровали игроков "Шахтера": яркие фото спутниц футболистовФутбол
Знойные девушки игроков
Знойные девушки игроков "Динамо", которые точно разбираются в футболеЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...