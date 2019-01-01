Игрок "Динамо" проиграл колоссальную сумму на тотализаторе – журналист

Денис Гармаш / Фото: AFP

Журналист Константин Андриюк рассказал о том, что полузащитник "Динамо" Денис Гармаш проиграл значительную сумму на ставках. Правда сумму, которую футболист проиграл, он не называет.

"У меня есть информация, что Гармаш вместе с двумя друзьями несколько лет назад на ставках, на тотализаторе проиграл колоссальную сумму. Количество нулей в этой сумме - шесть. Валюту не буду называть", – сказал Андриюк.

Напомним, что 5 декабря 2017 года автомобиль Гармаша обстреляли, сообщалось, что причиной стали долги футболиста за игру на тотализаторе.

Ранее мы опубликовали реакцию на назначение в "Динамо" помощника Алексея Михайличенко Вадима Евтушенко: Для меня это назначение стало неожиданным. Также он рассказал, что новый тренерский штаб будет представлен команде в пятницу.

Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

В этом сезоне "Динамо" уже с трофеем: в матче за Суперкубок Украины киевляне обыграли "Шахтер"

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