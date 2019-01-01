Игрок "Динамо" снялся в клипе африканского репера

Кадири не сидит без дела

Мохаммед Кадири / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Хавбек киевского "Динамо" Мохаммед Кадири принял участие в съемках клипа андеграундного африканского рэпера G-Naze. Съемки прошли в июне, а 17 августа состоялась премьера клипа.

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Видео разместили на канале исполнителя в YouTube. Как таковой сюжет в клипе отсутствует. В кадре G Naze в компании других мужчин, в том числе Кадири, танцует, исполняя трек. Съемки проходили в Обуаси. Кадири в июне подписал контракт на четыре года с киевским "Динамо".

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Напомним, что в поединке второго тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" без проблем разобралось со "Львовом". Примечательно, что на 75 минуте поединка за столичную команду дебютировал полузащитник Мохаммед Кадири, заменив автора дубля Виталия Буяльского. 23-летний футболист присоединился к киевлянам в текущее межсезонье, перейдя из "Аустрии".

Напомним, что несколько дней назад вместо Александра Хацкевича назначили главным тренером "Динамо" Алексея Михайличенко.

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