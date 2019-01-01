Игрок "Мариуполя": "Мы приедем не для того, чтобы сделать подарок "Шахтеру", а чтобы отобрать очки"

Валерий Федорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

После вылета из Лиги Европы "Мариуполь" в чемпионате Украины встретится с донецким "Шахтером". Опытный полузащитник азовцев Валерий Федорчук считает, что неудача в Голландии уже забыта – теперь все мысли команды о предстоящем матче чемпионата Украины.

Грачев: "Сейчас нет команды, которая способна навязывать борьбу "Шахтеру"

"Футболисты должны всегда делать правильные выводы после таких игр и как можно скорее забывать негатив. Мы проанализировали, как наши ошибки, так наши хорошие моменты, сделали соответствующие выводы. Уже забыли эту историю. Жалко, что она не продлилась, но это футбол. Уже готовимся к "Шахтеру" и все мысли исключительно об этом поединке", – сказал футболист.

Федорчук считает, что на такого соперника как "Шахтер" не нужно дополнительно настраиваться: матчи против "горняков" – шанс проявить себя.

"Я скажу, что это касается не только "Шахтера", а и всех команд с которыми мы играем. На любого соперника должен быть боевой настрой. Но конечно для каждого футболиста, который выходит на поле против такого соперника, как "Шахтер", это шанс проявить себя. "Шахтер" играет в быстрый атакующий футбол, у них много креативных игроков. Против таких команд всегда приятно играть, каждый хочет показать свои лучшие качества", – считает полузащитник.

25 августа особенная дата – 150-летие города Донецка и день Шахтера. Федорчук надеется взять три очка, но при этом не испортить сопернику праздник.

"Мы не хотим испортить, просто хотим взять в свою копилку 3 очка. Понятно, что наша победа не предаст радости "Шахтеру" в такой особенный для них день. Но мы об этом не думаем, у нас другие задачи. Мы приедем не для того, чтобы сделать подарок "Шахтеру", а чтобы отобрать очки. Мы к этому готовы", – заключил Валерий.

"Готов на 100 процентов": Виктор Коваленко может сыграть впервые в сезоне

Напомним, матч "Шахтер" – "Мариуполь" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 25 августа. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

Смотрите обзор матча "Львов" – "Шахтер" (0:2)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама