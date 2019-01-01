Игрок "Шахтера": "Наша задача минимум в этом сезоне Лиги чемпионов – выход из группы"

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о своем самом памятном матче Лиги чемпионов в Харькове, а также о задачах команды в этом сезоне.

"Самый запоминающийся матч в Харькове? Для меня это был поединок против "Ромы" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы проигрывали после первой половины встречи, но во втором тайме внесли коррективы и нам удалось выиграть со счетом 2:1 при хорошей поддержке трибун. Гол Фреда – один из самых красивых за всю историю выступления "Шахтера" в Лиге чемпионов. Штрафной был не так уж и близко к воротам, но его исполнение бразильцем было великолепным," – отметил Сергей.

"Сейвы вратаря "Ромы" Алисона? Мы разбирали его игру перед матчем и то, как он действует в рамке ворот, на выходах, при игре ногами и как взаимодействует со своими защитниками. Уже после того матча было ясно, что у Алисона большое будущее", – вспомнил защитник.

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"Поддержка болельщиков тогда была очень классной, они гнали нас вперед. В принципе, на всех матчах Лиги чемпионов в Харькове была великолепная атмосфера. Наша задача минимум в этом сезоне Лиги чемпионов – выход из группы. Нам это под силу, и мы приложим максимум усилий для достижения результата. Приглашаю всех болельщиков поддержать "Шахтер" на домашних матчах в Харькове, а мы со своей стороны будем радовать вас зрелищной и красивой игрой", – сказал Кривцов.

Как мы писали ранее, полузащитник "Мариуполя" пригрозил испортить "Шахтеру" праздник. Азовская команда намерена отобрать очки у чемпионов Украины в харьковском матче пятого тура УПЛ. Этот поединок пройдет 25 августа, когда будет отмечаться 150-летие Донецка и День шахтера.

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