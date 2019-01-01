Игрок "Шахтера": "Приехали сюда только за победой, это удалось, и теперь мы лидируем"

Манор Соломон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В субботу, 10 августа, в поединке третьего тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал центральный поединок третьего тура чемпионата Украины.

"По-моему, мяч не вышел. Рад, что судейская бригада это подтвердила и гол засчитали. Мы победили. И это важно. В Суперкубке Украины мы потерпели поражение и были расстроены. Но даже представители других команд говорили, что мы выглядели лучше, чем "Динамо", однако пропустили два гола буквально за три минуты. Поэтому приехали сюда только за победой. Это удалось, и теперь мы лидируем.

Смотрите видео голов матча "Динамо" – "Шахтер".

Бланко немного расстроен, возможно, нужно было пробивать самому. Но если бы Дентиньо реализовал момент, таких разговоров не было бы. В конечном итоге неважно, 2:1 или 3:1. Мы увозим три очка – вот это действительно имеет значение", – отметил Соломон.

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Напомним, что ранее в матче-открытии сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в Суперкубке:

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