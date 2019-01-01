Игроки "Шахтера" хитро разыграли пенальти, повторив трюк Месси и Суареса: появилось видео

Футболисты "Шахтера" оригинально забили "Мариуполю" в матче 5-го тура молодежного первенства Украины, разыграв пенальти, который в 99 процентах случаев исполняется прямым ударом с "точки".

11-метровый, назначенный в ворота мариупольцев, хитро воплотили в гол Георгий Судаков и Артем Бондаренко. Первый откатил, а второй – левой ногой пробил мимо вратаря азовцев в угол. Отметим, что завершилась встреча "молодежек" "Шахтера" и "Мариуполя" победой "горняков" со счетом 3:0.

Реклама

Отметим, что реализовав таким образом пенальти, игроки "Шахтера" повторили знаменитый трюк трехлетней давности в исполнении звезд "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса. Тогда, в поединке с "Селтой" на "Камп Ноу" (6:1), когда все ждали от Месси удара с 11-метровой отметки, он отдал пас под удар Суаресу, и уругваец завершил этот неожиданный розыгрыш голом.

В тренде Где смотреть Марш Защитников Украины в День Независимости

Как мы сообщали ранее, одноклубник украинца Балтачи забил самый ленивый пенальти в истории: появилось видео. Нападающий "Чарльтона" Лайл Тэйлор "полз" к 11-метровой отметке подобно черепахе – и реализовал удар!

Но не всем так везет, как ему. Ранее был исполнен самый смешной пенальти в истории: футболист подпрыгнул перед мячом и – не попал по воротам. Опозорился один из самых звездных игроков Североамериканской футбольной лиги (MLS) – венесуэлец Жозеф Мартинес.

Смотрите серию пенальти в Суперкубке УЕФА-2019 "Ливерпуль" – "Челси":

Смотрите, как игрок "Шахтера" Алана Патрик дважды кряду бил пенальти "Львову" в УПЛ:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама